https://ria.ru/20211014/dollar-1754587694.html

Курс доллара обновил двухлетний минимум

Курс доллара обновил двухлетний минимум - РИА Новости, 14.10.2021

Курс доллара обновил двухлетний минимум

Курс доллара обновил минимум с июля 2020 года, во время торгов на Московской бирже стоимость американской валюты опустилась ниже отметки в 71,38 рубля. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:07

2021-10-14T16:07

2021-10-14T18:10

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Курс доллара обновил минимум с июля 2020 года, во время торгов на Московской бирже стоимость американской валюты опустилась ниже отметки в 71,38 рубля. За день доллар подешевел на 59 копеек, цена евро снизилась на 59 копеек, до 82,76 рубля. Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,5 процента и составила 84,4 доллара за баррель.Мировые фондовые рынки преимущественно поднимаются, сигнализируя о высоком аппетите к риску из-за нескольких факторов. В частности, вышедшие накануне вечером протоколы последнего заседания ФРС США свидетельствуют, что сокращение ежемесячного объема скупки долговых бумаг, производимой в рамках программы QE, начнется в конце ноября и составит 15 миллиардов долларов в месяц. Вероятно, такой темп сворачивания монетарных стимулов устраивает инвесторов, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций"."Поток ликвидности от ключевых центробанков не прекращается, а с учетом уже влитого огромного объема денег это создает прочную основу как минимум для удержания котировок активов на достигнутых многолетних или исторических вершинах. После закрепления доллара ниже недавно пробитого минимума года 71,55 рубля, ближайшей целью его падения станет уровень 70,5 рубля", — сказал он.По мнению Дмитрия Постоленко из "Сбер управление активами", снижение будет более мягким."Краткосрочный диапазон для курса: 71,2-71,9 рубля к доллару", — спрогнозировал он.При этом благодаря сохранению высоких цен на нефть, ослаблению индекса доллара и успешному проведению аукционов по размещению ОФЗ в среду американская валюта вряд ли вырастет в цене выше 72 рублей, полагает Постоленко.

https://ria.ru/20211011/neft-1753947621.html

https://ria.ru/20211008/kurs-1753681300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская биржа