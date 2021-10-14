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Путин заявил, что США вредят себе, используя доллар в санкциях
Путин заявил, что США вредят себе, используя доллар в санкциях - РИА Новости, 14.10.2021
Путин заявил, что США вредят себе, используя доллар в санкциях
США, используя доллар в качестве санкционного инструмента, пилят сук, на котором сидят, они в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб себе, РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T02:27
2021-10-14T02:27
2021-10-14T02:49
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США, используя доллар в качестве санкционного инструмента, пилят сук, на котором сидят, они в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб себе, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что РФ сокращает доллары в своих резервах и при расчётах."Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчёты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам", - добавил Путин.
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владимир путин, экономика, сша, россия
02:27 14.10.2021 (обновлено: 02:49 14.10.2021)
Путин заявил, что США вредят себе, используя доллар в санкциях
Президент России Путин заявил, что США вредят себе, используя доллар в санкциях