https://ria.ru/20211014/dollar-1754480442.html

Путин заявил, что США вредят себе, используя доллар в санкциях

Путин заявил, что США вредят себе, используя доллар в санкциях - РИА Новости, 14.10.2021

Путин заявил, что США вредят себе, используя доллар в санкциях

США, используя доллар в качестве санкционного инструмента, пилят сук, на котором сидят, они в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб себе, РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T02:27

2021-10-14T02:27

2021-10-14T02:49

владимир путин

экономика

сша

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США, используя доллар в качестве санкционного инструмента, пилят сук, на котором сидят, они в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб себе, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что РФ сокращает доллары в своих резервах и при расчётах."Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчёты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211014/kriptovalyuta-1754480807.html

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2021

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владимир путин, экономика, сша, россия