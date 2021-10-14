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"Диалог на равных" пройдет на РЭН 15 октября
"Диалог на равных" пройдет на РЭН 15 октября - РИА Новости, 14.10.2021
"Диалог на равных" пройдет на РЭН 15 октября
Одним из центральных событий Молодежного дня на Российской энергетической неделе станет "Диалог на равных" – живое общение участников с представителями... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:48
2021-10-14T11:48
общество
фонд "росконгресс"
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Одним из центральных событий Молодежного дня на Российской энергетической неделе станет "Диалог на равных" – живое общение участников с представителями российского руководства. министерства энергетики, главами энергетических компаний, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс, выступающего оператором РЭН-2021.Партнером запланированного на пятницу, 15 октября, Молодежного дня и соорганизатором "Диалога на равных" стало Российское общество "Знание". Трансляция мероприятий "Диалога на равных" пройдет на сайте Российского общества "Знание": znanierussia.ru и в группе в социальной сети "ВКонтакте"."Российская энергетическая неделя" – традиционно значимое событие в жизни топливно-энергетического комплекса России. В этом году она проходит с 13 по 15 октября в Центральном выставочном зале "Манеж". Заключительный день работы Форума будет полностью посвящен молодежной повестке."Мы очень рады, что Российское общество „Знание” стало партнером РЭН и соорганизатором „Диалога на равных” в рамках Молодежного дня Форума. Это мероприятие полностью отвечает целям и задачам Общества: создавать возможности для открытого диалога и живого общения между молодыми людьми и „первыми лицами”. Мы серьезно подошли к разработке программы, постарались сделать ее максимально насыщенной и интересной, чтобы ребята смогли полностью погрузиться в такую важную и значимую для экономики тему, как ТЭК. Участники встречи смогут не только лично пообщаться с государственными деятелями, руководителями ведущих компаний топливно-энергетического комплекса, „прокачав” знания в этой области, но и, что не менее важно, рассказать аудитории о своих проектах", ‒ сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
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общество, фонд "росконгресс", россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
11:48 14.10.2021
 

"Диалог на равных" пройдет на РЭН 15 октября

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФорум "Российская энергетическая неделя" проходит в ЦВЗ "Манеж"
Форум Российская энергетическая неделя проходит в ЦВЗ Манеж - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Одним из центральных событий Молодежного дня на Российской энергетической неделе станет "Диалог на равных" – живое общение участников с представителями российского руководства. министерства энергетики, главами энергетических компаний, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс, выступающего оператором РЭН-2021.
Партнером запланированного на пятницу, 15 октября, Молодежного дня и соорганизатором "Диалога на равных" стало Российское общество "Знание". Трансляция мероприятий "Диалога на равных" пройдет на сайте Российского общества "Знание": znanierussia.ru и в группе в социальной сети "ВКонтакте".
ТЭК - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 12:00
Женское видение социальной стороны ТЭК будет представлено на РЭН-2021
"Российская энергетическая неделя" – традиционно значимое событие в жизни топливно-энергетического комплекса России. В этом году она проходит с 13 по 15 октября в Центральном выставочном зале "Манеж". Заключительный день работы Форума будет полностью посвящен молодежной повестке.
"Мы очень рады, что Российское общество „Знание” стало партнером РЭН и соорганизатором „Диалога на равных” в рамках Молодежного дня Форума. Это мероприятие полностью отвечает целям и задачам Общества: создавать возможности для открытого диалога и живого общения между молодыми людьми и „первыми лицами”. Мы серьезно подошли к разработке программы, постарались сделать ее максимально насыщенной и интересной, чтобы ребята смогли полностью погрузиться в такую важную и значимую для экономики тему, как ТЭК. Участники встречи смогут не только лично пообщаться с государственными деятелями, руководителями ведущих компаний топливно-энергетического комплекса, „прокачав” знания в этой области, но и, что не менее важно, рассказать аудитории о своих проектах", ‒ сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
 
ОбществоФонд "Росконгресс"РоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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