https://ria.ru/20211014/dialog-1754522206.html
"Диалог на равных" пройдет на РЭН 15 октября
"Диалог на равных" пройдет на РЭН 15 октября - РИА Новости, 14.10.2021
"Диалог на равных" пройдет на РЭН 15 октября
Одним из центральных событий Молодежного дня на Российской энергетической неделе станет "Диалог на равных" – живое общение участников с представителями... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:48
2021-10-14T11:48
2021-10-14T11:48
общество
фонд "росконгресс"
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754502946_0:60:3056:1779_1920x0_80_0_0_178a5d2c3a829270fb7757c44584e913.jpg
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Одним из центральных событий Молодежного дня на Российской энергетической неделе станет "Диалог на равных" – живое общение участников с представителями российского руководства. министерства энергетики, главами энергетических компаний, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс, выступающего оператором РЭН-2021.Партнером запланированного на пятницу, 15 октября, Молодежного дня и соорганизатором "Диалога на равных" стало Российское общество "Знание". Трансляция мероприятий "Диалога на равных" пройдет на сайте Российского общества "Знание": znanierussia.ru и в группе в социальной сети "ВКонтакте"."Российская энергетическая неделя" – традиционно значимое событие в жизни топливно-энергетического комплекса России. В этом году она проходит с 13 по 15 октября в Центральном выставочном зале "Манеж". Заключительный день работы Форума будет полностью посвящен молодежной повестке."Мы очень рады, что Российское общество „Знание” стало партнером РЭН и соорганизатором „Диалога на равных” в рамках Молодежного дня Форума. Это мероприятие полностью отвечает целям и задачам Общества: создавать возможности для открытого диалога и живого общения между молодыми людьми и „первыми лицами”. Мы серьезно подошли к разработке программы, постарались сделать ее максимально насыщенной и интересной, чтобы ребята смогли полностью погрузиться в такую важную и значимую для экономики тему, как ТЭК. Участники встречи смогут не только лично пообщаться с государственными деятелями, руководителями ведущих компаний топливно-энергетического комплекса, „прокачав” знания в этой области, но и, что не менее важно, рассказать аудитории о своих проектах", ‒ сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
https://ria.ru/20211013/sessiya-1754341506.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754502946_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_ba6a74ad1723864c2a52a3810bcd05d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фонд "росконгресс", россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Одним из центральных событий Молодежного дня на Российской энергетической неделе станет "Диалог на равных" – живое общение участников с представителями российского руководства. министерства энергетики, главами энергетических компаний, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс, выступающего оператором РЭН-2021.
Партнером запланированного на пятницу, 15 октября, Молодежного дня и соорганизатором "Диалога на равных" стало Российское общество "Знание". Трансляция мероприятий "Диалога на равных" пройдет на сайте Российского общества "Знание": znanierussia.ru и в группе в социальной сети "ВКонтакте
".
"Российская энергетическая неделя" – традиционно значимое событие в жизни топливно-энергетического комплекса России. В этом году она проходит с 13 по 15 октября в Центральном выставочном зале "Манеж". Заключительный день работы Форума будет полностью посвящен молодежной повестке.
"Мы очень рады, что Российское общество „Знание” стало партнером РЭН и соорганизатором „Диалога на равных” в рамках Молодежного дня Форума. Это мероприятие полностью отвечает целям и задачам Общества: создавать возможности для открытого диалога и живого общения между молодыми людьми и „первыми лицами”. Мы серьезно подошли к разработке программы, постарались сделать ее максимально насыщенной и интересной, чтобы ребята смогли полностью погрузиться в такую важную и значимую для экономики тему, как ТЭК. Участники встречи смогут не только лично пообщаться с государственными деятелями, руководителями ведущих компаний топливно-энергетического комплекса, „прокачав” знания в этой области, но и, что не менее важно, рассказать аудитории о своих проектах", ‒ сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.