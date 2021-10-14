https://ria.ru/20211014/demografiya-1754651259.html

Собянин заявил о временном демографическом спаде в Москве

Собянин заявил о временном демографическом спаде в Москве - РИА Новости, 14.10.2021

Собянин заявил о временном демографическом спаде в Москве

Демографический спад в Москве временный, ежегодно рождается около 100 тысяч москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:49

2021-10-14T21:49

2021-10-14T21:49

общество

дети

демография

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Демографический спад в Москве временный, ежегодно рождается около 100 тысяч москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Спад, во-первых, временный и не столько радикальный, это связано вообще с демографическими волнами, которые идут от военных лет, от начала 90-х, это волна, характерная для всей страны. Тем не менее, у нас ежегодно рождаются около 100 тысяч москвичей, целый город", - сказал Собянин в эфире канала ТВЦ.Он отметил, что Москва строится и возникает дефицит школьных мест и детских садов. "В сложившихся районах там нет дефицита и там все в порядке, а вот в новых районах, на новой территории эта тема очень остро стоит", - добавил он.По словам Собянина, за последние годы построено около 500 школ и детских садов, и строительство продолжается. Примерно 70 детских садов и школ появятся в Москве в ближайшие три года, уточнил мэр.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, демография, москва, сергей собянин