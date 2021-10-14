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Собянин заявил о временном демографическом спаде в Москве
Собянин заявил о временном демографическом спаде в Москве - РИА Новости, 14.10.2021
Собянин заявил о временном демографическом спаде в Москве
Демографический спад в Москве временный, ежегодно рождается около 100 тысяч москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:49
2021-10-14T21:49
общество
дети
демография
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Демографический спад в Москве временный, ежегодно рождается около 100 тысяч москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Спад, во-первых, временный и не столько радикальный, это связано вообще с демографическими волнами, которые идут от военных лет, от начала 90-х, это волна, характерная для всей страны. Тем не менее, у нас ежегодно рождаются около 100 тысяч москвичей, целый город", - сказал Собянин в эфире канала ТВЦ.Он отметил, что Москва строится и возникает дефицит школьных мест и детских садов. "В сложившихся районах там нет дефицита и там все в порядке, а вот в новых районах, на новой территории эта тема очень остро стоит", - добавил он.По словам Собянина, за последние годы построено около 500 школ и детских садов, и строительство продолжается. Примерно 70 детских садов и школ появятся в Москве в ближайшие три года, уточнил мэр.
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общество, дети, демография, москва, сергей собянин
21:49 14.10.2021
 
Собянин заявил о временном демографическом спаде в Москве

Собянин: демографический спад в Москве временный, ежегодно рождаются около ста тысяч детей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в ландшафтном парке "Южное Бутово" после реконструкции
Отдыхающие в ландшафтном парке Южное Бутово после реконструкции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Демографический спад в Москве временный, ежегодно рождается около 100 тысяч москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Спад, во-первых, временный и не столько радикальный, это связано вообще с демографическими волнами, которые идут от военных лет, от начала 90-х, это волна, характерная для всей страны. Тем не менее, у нас ежегодно рождаются около 100 тысяч москвичей, целый город", - сказал Собянин в эфире канала ТВЦ.
Он отметил, что Москва строится и возникает дефицит школьных мест и детских садов. "В сложившихся районах там нет дефицита и там все в порядке, а вот в новых районах, на новой территории эта тема очень остро стоит", - добавил он.
По словам Собянина, за последние годы построено около 500 школ и детских садов, и строительство продолжается. Примерно 70 детских садов и школ появятся в Москве в ближайшие три года, уточнил мэр.
 
ОбществоДетиДемографияМоскваСергей Собянин
 
 
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