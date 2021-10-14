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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20211014/delo-1754603886.html
Дело против авторов Baltnews и Sputnik Латвия передали в прокуратуру
Дело против авторов Baltnews и Sputnik Латвия передали в прокуратуру - РИА Новости, 14.10.2021
Дело против авторов Baltnews и Sputnik Латвия передали в прокуратуру
Журналисты, сотрудничающие с Baltnews и Sputnik Латвия, начали получать официальные уведомления о передаче уголовного дела против них в прокуратуру, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:05
2021-10-14T17:41
медиавойны
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Журналисты, сотрудничающие с Baltnews и Sputnik Латвия, начали получать официальные уведомления о передаче уголовного дела против них в прокуратуру, сообщает портал Baltnews.Ранее у русскоязычных латвийских работников СМИ прошли обыски, у них взяли подписку о невыезде. Обвинения предъявлены по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские авторы не являются их штатными сотрудниками. Как отметили в МИД России, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с холдингом."В Латвии завершилось следствие по делу журналистов, сотрудничающих с российскими информагенствами Baltnews и Sputnik", — говорится в сообщении.Как отмечает портал, сейчас по нему проходят более десяти человек. Им грозит наказание от денежного штрафа до тюремного заключения."Латвия — территория испытания механизма санкционного давления на журналистов и российские СМИ. Яркий пример — уголовное дело против авторов Baltnews, Sputnik Латвия. Латвийцы утверждают, что журналистов преследуют не за их оппозиционные взгляды, а якобы из-за нарушения санкционного режима", — приводит Baltnews слова своего главного редактора Андрея Старикова.По его словам, этот опыт можно масштабировать где угодно, и в Латвии сейчас решается, смогут ли российские СМИ работать в Евросоюзе."Будет ли создан прецедент, который можно взять на вооружение любой европейской стране? Это будет зависеть от того, &lt;…&gt; как будем давить на латвийскую сторону", — добавил Стариков.Руководитель Baltnews считает это преследование политическим. "Потом, например, Великобритания захочет избавиться от RT. Что нужно сделать? Сказать, что RT нарушает санкции. Хотите выбросить российских журналистов из Испании? Пожалуйста — санкции", — отметил главный редактор.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что страна ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210722/smi-1742421354.html
https://ria.ru/20210629/izbienie-1738981027.html
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в мире, вильнюс, латвия, евросоюз, sputnik латвия, россия
17:05 14.10.2021 (обновлено: 17:41 14.10.2021)
 
Дело против авторов Baltnews и Sputnik Латвия передали в прокуратуру

Авторы Baltnews и Sputnik Латвия начали получать уведомления о передаче дела в прокуратуру

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип международного информационного агентства и радио Sputnik
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Журналисты, сотрудничающие с Baltnews и Sputnik Латвия, начали получать официальные уведомления о передаче уголовного дела против них в прокуратуру, сообщает портал Baltnews.
Ранее у русскоязычных латвийских работников СМИ прошли обыски, у них взяли подписку о невыезде. Обвинения предъявлены по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские авторы не являются их штатными сотрудниками. Как отметили в МИД России, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с холдингом.
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Латвии завершилось следствие по делу журналистов, сотрудничающих с российскими информагенствами Baltnews и Sputnik", — говорится в сообщении.
Как отмечает портал, сейчас по нему проходят более десяти человек. Им грозит наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.
"Латвия — территория испытания механизма санкционного давления на журналистов и российские СМИ. Яркий пример — уголовное дело против авторов Baltnews, Sputnik Латвия. Латвийцы утверждают, что журналистов преследуют не за их оппозиционные взгляды, а якобы из-за нарушения санкционного режима", — приводит Baltnews слова своего главного редактора Андрея Старикова.
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По его словам, этот опыт можно масштабировать где угодно, и в Латвии сейчас решается, смогут ли российские СМИ работать в Евросоюзе.
"Будет ли создан прецедент, который можно взять на вооружение любой европейской стране? Это будет зависеть от того, <…> как будем давить на латвийскую сторону", — добавил Стариков.
Руководитель Baltnews считает это преследование политическим.
"Потом, например, Великобритания захочет избавиться от RT. Что нужно сделать? Сказать, что RT нарушает санкции. Хотите выбросить российских журналистов из Испании? Пожалуйста — санкции", — отметил главный редактор.
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что страна ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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