Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/datchanin-1754485233.html
В полиции рассказали о подозреваемом в нападении с луком в Норвегии
В полиции рассказали о подозреваемом в нападении с луком в Норвегии - РИА Новости, 14.10.2021
В полиции рассказали о подозреваемом в нападении с луком в Норвегии
Подозреваемый в нападении с луком и стрелами в Норвегии — 37-летний гражданин Дании, заявила местная полиция. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T05:27
2021-10-14T12:04
в мире
норвегия
дания
нападение с луком в норвежском городе конгсберге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754477681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0804c0652dd56b48f9934f17f37726ae.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Подозреваемый в нападении с луком и стрелами в Норвегии — 37-летний гражданин Дании, заявила местная полиция.Задержанному предъявили обвинения в убийстве. Ночью его допросили, по данным полиции, он признался в преступлении, выразил готовность сотрудничать, но не пояснил мотивы бойни.Представитель местной полиции Уле Бредруп Северуд рассказал, что еще в прошлом году ведомство получило тревожные сообщения о стрелке, в частности о том, что он принял ислам. Нападение в центре Конгсберга произошло накануне вечером: мужчина с луком и стрелами убил пять человек и ранил еще двоих. Погибшие — четыре женщины и один мужчина, всем от 50 до 70 лет.
https://ria.ru/20211014/ataka-1754475590.html
норвегия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754477681_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b2f4b5dfe936465906aee7ea9dda7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, норвегия, дания, нападение с луком в норвежском городе конгсберге
05:27 14.10.2021 (обновлено: 12:04 14.10.2021)
 
В полиции рассказали о подозреваемом в нападении с луком в Норвегии

Норвежская полиция предъявила обвинение 37-летнему датчанину после атаки в Конгсберге

© REUTERS / Hakon Mosvold LarsenСотрудники полиции на месте атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге
Сотрудники полиции на месте атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Hakon Mosvold Larsen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Подозреваемый в нападении с луком и стрелами в Норвегии — 37-летний гражданин Дании, заявила местная полиция.

"Мужчина является гражданином Дании, но проживает в Конгсберге", — говорится в сообщении.

Задержанному предъявили обвинения в убийстве. Ночью его допросили, по данным полиции, он признался в преступлении, выразил готовность сотрудничать, но не пояснил мотивы бойни.
Представитель местной полиции Уле Бредруп Северуд рассказал, что еще в прошлом году ведомство получило тревожные сообщения о стрелке, в частности о том, что он принял ислам.
Нападение в центре Конгсберга произошло накануне вечером: мужчина с луком и стрелами убил пять человек и ранил еще двоих. Погибшие — четыре женщины и один мужчина, всем от 50 до 70 лет.
Сотрудники полиции на месте атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 00:13
Число жертв атаки в Норвегии выросло до пяти человек
 
В миреНорвегияДанияНападение с луком в норвежском городе Конгсберге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
02:15Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
01:45В минобороны Азербайджана отвергли причастность к инциденту в Карабахе
Лента новостейМолния