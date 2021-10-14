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В полиции рассказали о подозреваемом в нападении с луком в Норвегии
В полиции рассказали о подозреваемом в нападении с луком в Норвегии - РИА Новости, 14.10.2021
В полиции рассказали о подозреваемом в нападении с луком в Норвегии
Подозреваемый в нападении с луком и стрелами в Норвегии — 37-летний гражданин Дании, заявила местная полиция. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T05:27
2021-10-14T05:27
2021-10-14T12:04
в мире
норвегия
дания
нападение с луком в норвежском городе конгсберге
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Подозреваемый в нападении с луком и стрелами в Норвегии — 37-летний гражданин Дании, заявила местная полиция.Задержанному предъявили обвинения в убийстве. Ночью его допросили, по данным полиции, он признался в преступлении, выразил готовность сотрудничать, но не пояснил мотивы бойни.Представитель местной полиции Уле Бредруп Северуд рассказал, что еще в прошлом году ведомство получило тревожные сообщения о стрелке, в частности о том, что он принял ислам. Нападение в центре Конгсберга произошло накануне вечером: мужчина с луком и стрелами убил пять человек и ранил еще двоих. Погибшие — четыре женщины и один мужчина, всем от 50 до 70 лет.
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в мире, норвегия, дания, нападение с луком в норвежском городе конгсберге
05:27 14.10.2021 (обновлено: 12:04 14.10.2021)
В полиции рассказали о подозреваемом в нападении с луком в Норвегии
Норвежская полиция предъявила обвинение 37-летнему датчанину после атаки в Конгсберге
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Подозреваемый в нападении с луком и стрелами в Норвегии — 37-летний гражданин Дании
, заявила местная полиция.
"Мужчина является гражданином Дании, но проживает в Конгсберге", — говорится в сообщении.
Задержанному предъявили обвинения в убийстве. Ночью его допросили, по данным полиции, он признался в преступлении, выразил готовность сотрудничать, но не пояснил мотивы бойни.
Представитель местной полиции Уле Бредруп Северуд рассказал, что еще в прошлом году ведомство получило тревожные сообщения о стрелке, в частности о том, что он принял ислам.
Нападение в центре Конгсберга произошло накануне вечером: мужчина с луком и стрелами убил пять человек и ранил еще двоих. Погибшие — четыре женщины и один мужчина, всем от 50 до 70 лет.