https://ria.ru/20211014/datchanin-1754485233.html

В полиции рассказали о подозреваемом в нападении с луком в Норвегии

В полиции рассказали о подозреваемом в нападении с луком в Норвегии - РИА Новости, 14.10.2021

В полиции рассказали о подозреваемом в нападении с луком в Норвегии

Подозреваемый в нападении с луком и стрелами в Норвегии — 37-летний гражданин Дании, заявила местная полиция. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T05:27

2021-10-14T05:27

2021-10-14T12:04

в мире

норвегия

дания

нападение с луком в норвежском городе конгсберге

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Подозреваемый в нападении с луком и стрелами в Норвегии — 37-летний гражданин Дании, заявила местная полиция.Задержанному предъявили обвинения в убийстве. Ночью его допросили, по данным полиции, он признался в преступлении, выразил готовность сотрудничать, но не пояснил мотивы бойни.Представитель местной полиции Уле Бредруп Северуд рассказал, что еще в прошлом году ведомство получило тревожные сообщения о стрелке, в частности о том, что он принял ислам. Нападение в центре Конгсберга произошло накануне вечером: мужчина с луком и стрелами убил пять человек и ранил еще двоих. Погибшие — четыре женщины и один мужчина, всем от 50 до 70 лет.

https://ria.ru/20211014/ataka-1754475590.html

норвегия

дания

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2021

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в мире, норвегия, дания, нападение с луком в норвежском городе конгсберге