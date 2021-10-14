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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211014/cumberbatch-1754214808.html
Первые зрители обсуждают в Сети новый фильм с Камбербэтчем
Первые зрители обсуждают в Сети новый фильм с Камбербэтчем - РИА Новости, 14.10.2021
Первые зрители обсуждают в Сети новый фильм с Камбербэтчем
В Сети появились отзывы на "Кошачьи миры Луиса Уэйна". Главную роль в ленте сыграл Бенедикт Камбербэтч. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T07:10
2021-10-14T07:10
культура
бенедикт камбербэтч
живопись
ник кейв
новости культуры
кино и сериалы
тайка вайтити
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Сети появились отзывы на "Кошачьи миры Луиса Уэйна". Главную роль в ленте сыграл Бенедикт Камбербэтч. В фильме рассказывается о художнике Луисе Уэйне (1860-1939). Известность ему принесли причудливые антропоморфные изображения кошек. В 1884 году Уэйн женился на гувернантке своих сестер Эмили Ричардсон. Они прожили недолго, через три года она скончалась от рака. Для ее развлечения во время болезни Уэйн дрессировал котенка, и рисовал с него множество эскизов. В дальнейшем он много работал как иллюстратор и живописец, с годами его психиатрические заболевания прогрессировали, к концу жизни его поместили в сумасшедший дом.Супругу Уэйна в фильме сыграла Клер Фой. Также в картине снимались Оливия Колман, Андреа Райсборо, Тоби Джоунс, Стейси Мартен, Софи Ди Мартино, в эпизодических ролях появились Тайка Вайтити и Ник Кейв.Режиссер ленты — Уилл Шарп. На сайте Metacritic у фильма 57 баллов. Оценка была выставлена на основе 13 рецензий критиков. Восемь авторов написали положительные отзывы, а один — негативный. У четырех журналистов лента оставила смешанное впечатление. Рейтинг картины на сайте-агрегаторе рецензий Rotten tomatoes выше — 76 процентов. При его расчете учитывался 41 отзыв. "Это сентиментальный байопик, который похоронит вас в потоке причуд, тиков и щелчков", — характеризует картину Питер Брэдшоу из The Guardian. "Сладкая, растянутая сказка, которая подобна изображению кошки, такая же милая, безобидная и быстро раздражающая любого, кто вынужден смотреть на нее в течение 111 минут", — говорит о ленте Дэвид Эрлих из IndieWire. "Фильм допускает, что у Уэйна действительно была шизофрения, и увековечивает вредные стереотипы о психических заболеваниях, несмотря на то, что, по задумке авторов, пытался их искоренить", — заявил Джейк Коул из Slant Magazine. По мнению Роберта Дэниелса, пишущего для сайта RogerEbert.com, режиссер картины идентифицирует себя с главным героем. "Кошачьи миры Луиса Уэйна" — невероятно искренняя лента", — считает критик. "История вековой давности смотрится свежо", — пишет о фильме Джонни Олексински из New York Post. Журналисту понравился позитивный настрой ленты. Также он высоко оценил игру Камбербэтча и Клер Фой. В российский прокат "Кошачьи миры Луиса Уэйна" выйдут 21 октября 2021 года.
https://ria.ru/20210715/anderson-1741146384.html
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бенедикт камбербэтч, живопись, ник кейв, новости культуры, кино и сериалы, тайка вайтити
07:10 14.10.2021
 
Первые зрители обсуждают в Сети новый фильм с Камбербэтчем

В Сети появились отзывы на фильм "Кошачьи миры Луиса Уэйна" с Камбербэтчем в главной роли

© Кинокомпания ВОЛЬГА/Youtube"Кошачьи миры Луиса Уэйна"
Кошачьи миры Луиса Уэйна
© Кинокомпания ВОЛЬГА/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Сети появились отзывы на "Кошачьи миры Луиса Уэйна". Главную роль в ленте сыграл Бенедикт Камбербэтч.
В фильме рассказывается о художнике Луисе Уэйне (1860-1939). Известность ему принесли причудливые антропоморфные изображения кошек. В 1884 году Уэйн женился на гувернантке своих сестер Эмили Ричардсон. Они прожили недолго, через три года она скончалась от рака. Для ее развлечения во время болезни Уэйн дрессировал котенка, и рисовал с него множество эскизов. В дальнейшем он много работал как иллюстратор и живописец, с годами его психиатрические заболевания прогрессировали, к концу жизни его поместили в сумасшедший дом.
Супругу Уэйна в фильме сыграла Клер Фой. Также в картине снимались Оливия Колман, Андреа Райсборо, Тоби Джоунс, Стейси Мартен, Софи Ди Мартино, в эпизодических ролях появились Тайка Вайтити и Ник Кейв.
Режиссер ленты — Уилл Шарп.
На сайте Metacritic у фильма 57 баллов. Оценка была выставлена на основе 13 рецензий критиков. Восемь авторов написали положительные отзывы, а один — негативный. У четырех журналистов лента оставила смешанное впечатление. Рейтинг картины на сайте-агрегаторе рецензий Rotten tomatoes выше — 76 процентов. При его расчете учитывался 41 отзыв.
"Это сентиментальный байопик, который похоронит вас в потоке причуд, тиков и щелчков", — характеризует картину Питер Брэдшоу из The Guardian.
© Фото : Public DomainРисунок английского художника Луиса Уэйна
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
1 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
© Фото : Public DomainРисунок английского художника Луиса Уэйна
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
2 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
© Фото : Public DomainРисунок английского художника Луиса Уэйна
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
3 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
1 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
2 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
3 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
"Сладкая, растянутая сказка, которая подобна изображению кошки, такая же милая, безобидная и быстро раздражающая любого, кто вынужден смотреть на нее в течение 111 минут", — говорит о ленте Дэвид Эрлих из IndieWire.
"Фильм допускает, что у Уэйна действительно была шизофрения, и увековечивает вредные стереотипы о психических заболеваниях, несмотря на то, что, по задумке авторов, пытался их искоренить", — заявил Джейк Коул из Slant Magazine.
Кадр из фильма Французский вестник
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По мнению Роберта Дэниелса, пишущего для сайта RogerEbert.com, режиссер картины идентифицирует себя с главным героем. "Кошачьи миры Луиса Уэйна" — невероятно искренняя лента", — считает критик.
"История вековой давности смотрится свежо", — пишет о фильме Джонни Олексински из New York Post. Журналисту понравился позитивный настрой ленты. Также он высоко оценил игру Камбербэтча и Клер Фой.
В российский прокат "Кошачьи миры Луиса Уэйна" выйдут 21 октября 2021 года.
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