https://ria.ru/20211014/cumberbatch-1754214808.html

Первые зрители обсуждают в Сети новый фильм с Камбербэтчем

Первые зрители обсуждают в Сети новый фильм с Камбербэтчем - РИА Новости, 14.10.2021

Первые зрители обсуждают в Сети новый фильм с Камбербэтчем

В Сети появились отзывы на "Кошачьи миры Луиса Уэйна". Главную роль в ленте сыграл Бенедикт Камбербэтч. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T07:10

2021-10-14T07:10

2021-10-14T07:10

культура

бенедикт камбербэтч

живопись

ник кейв

новости культуры

кино и сериалы

тайка вайтити

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Сети появились отзывы на "Кошачьи миры Луиса Уэйна". Главную роль в ленте сыграл Бенедикт Камбербэтч. В фильме рассказывается о художнике Луисе Уэйне (1860-1939). Известность ему принесли причудливые антропоморфные изображения кошек. В 1884 году Уэйн женился на гувернантке своих сестер Эмили Ричардсон. Они прожили недолго, через три года она скончалась от рака. Для ее развлечения во время болезни Уэйн дрессировал котенка, и рисовал с него множество эскизов. В дальнейшем он много работал как иллюстратор и живописец, с годами его психиатрические заболевания прогрессировали, к концу жизни его поместили в сумасшедший дом.Супругу Уэйна в фильме сыграла Клер Фой. Также в картине снимались Оливия Колман, Андреа Райсборо, Тоби Джоунс, Стейси Мартен, Софи Ди Мартино, в эпизодических ролях появились Тайка Вайтити и Ник Кейв.Режиссер ленты — Уилл Шарп. На сайте Metacritic у фильма 57 баллов. Оценка была выставлена на основе 13 рецензий критиков. Восемь авторов написали положительные отзывы, а один — негативный. У четырех журналистов лента оставила смешанное впечатление. Рейтинг картины на сайте-агрегаторе рецензий Rotten tomatoes выше — 76 процентов. При его расчете учитывался 41 отзыв. "Это сентиментальный байопик, который похоронит вас в потоке причуд, тиков и щелчков", — характеризует картину Питер Брэдшоу из The Guardian. "Сладкая, растянутая сказка, которая подобна изображению кошки, такая же милая, безобидная и быстро раздражающая любого, кто вынужден смотреть на нее в течение 111 минут", — говорит о ленте Дэвид Эрлих из IndieWire. "Фильм допускает, что у Уэйна действительно была шизофрения, и увековечивает вредные стереотипы о психических заболеваниях, несмотря на то, что, по задумке авторов, пытался их искоренить", — заявил Джейк Коул из Slant Magazine. По мнению Роберта Дэниелса, пишущего для сайта RogerEbert.com, режиссер картины идентифицирует себя с главным героем. "Кошачьи миры Луиса Уэйна" — невероятно искренняя лента", — считает критик. "История вековой давности смотрится свежо", — пишет о фильме Джонни Олексински из New York Post. Журналисту понравился позитивный настрой ленты. Также он высоко оценил игру Камбербэтча и Клер Фой. В российский прокат "Кошачьи миры Луиса Уэйна" выйдут 21 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210715/anderson-1741146384.html

https://ria.ru/20210719/cumberbatch-1741500339.html

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бенедикт камбербэтч, живопись, ник кейв, новости культуры, кино и сериалы, тайка вайтити