Первые зрители обсуждают в Сети новый фильм с Камбербэтчем
В Сети появились отзывы на фильм "Кошачьи миры Луиса Уэйна" с Камбербэтчем в главной роли
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Сети появились отзывы на "Кошачьи миры Луиса Уэйна". Главную роль в ленте сыграл Бенедикт Камбербэтч.
В фильме рассказывается о художнике Луисе Уэйне (1860-1939). Известность ему принесли причудливые антропоморфные изображения кошек. В 1884 году Уэйн женился на гувернантке своих сестер Эмили Ричардсон. Они прожили недолго, через три года она скончалась от рака. Для ее развлечения во время болезни Уэйн дрессировал котенка, и рисовал с него множество эскизов. В дальнейшем он много работал как иллюстратор и живописец, с годами его психиатрические заболевания прогрессировали, к концу жизни его поместили в сумасшедший дом.
Супругу Уэйна в фильме сыграла Клер Фой. Также в картине снимались Оливия Колман, Андреа Райсборо, Тоби Джоунс, Стейси Мартен, Софи Ди Мартино, в эпизодических ролях появились Тайка Вайтити и Ник Кейв.
Режиссер ленты — Уилл Шарп.
На сайте Metacritic у фильма 57 баллов. Оценка была выставлена на основе 13 рецензий критиков. Восемь авторов написали положительные отзывы, а один — негативный. У четырех журналистов лента оставила смешанное впечатление. Рейтинг картины на сайте-агрегаторе рецензий Rotten tomatoes выше — 76 процентов. При его расчете учитывался 41 отзыв.
"Это сентиментальный байопик, который похоронит вас в потоке причуд, тиков и щелчков", — характеризует картину Питер Брэдшоу из The Guardian.
© Фото : Public DomainРисунок английского художника Луиса Уэйна
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Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
© Фото : Public DomainРисунок английского художника Луиса Уэйна
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Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
© Фото : Public DomainРисунок английского художника Луиса Уэйна
3 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
1 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
2 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
3 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
"Сладкая, растянутая сказка, которая подобна изображению кошки, такая же милая, безобидная и быстро раздражающая любого, кто вынужден смотреть на нее в течение 111 минут", — говорит о ленте Дэвид Эрлих из IndieWire.
"Фильм допускает, что у Уэйна действительно была шизофрения, и увековечивает вредные стереотипы о психических заболеваниях, несмотря на то, что, по задумке авторов, пытался их искоренить", — заявил Джейк Коул из Slant Magazine.
По мнению Роберта Дэниелса, пишущего для сайта RogerEbert.com, режиссер картины идентифицирует себя с главным героем. "Кошачьи миры Луиса Уэйна" — невероятно искренняя лента", — считает критик.
"История вековой давности смотрится свежо", — пишет о фильме Джонни Олексински из New York Post. Журналисту понравился позитивный настрой ленты. Также он высоко оценил игру Камбербэтча и Клер Фой.
В российский прокат "Кошачьи миры Луиса Уэйна" выйдут 21 октября 2021 года.