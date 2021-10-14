https://ria.ru/20211014/covid-19-1754519607.html
Мурашко назвал главную причину роста заражений коронавирусом
Мурашко назвал главную причину роста заражений коронавирусом - РИА Новости, 14.10.2021
Мурашко назвал главную причину роста заражений коронавирусом
Рост заболеваемости коронавирусом связан в первую очередь с поведением населения и низкими темпами вакцинации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:38
2021-10-14T11:38
2021-10-14T11:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом связан в первую очередь с поведением населения и низкими темпами вакцинации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В первую очередь рост заболеваемости COVID связан с поведением населения и вакцинацией", - сказал Мурашко журналистам.
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, вакцинация россиян от covid-19
11:38 14.10.2021 (обновлено: 11:57 14.10.2021)
Мурашко назвал главную причину роста заражений коронавирусом
Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с поведением населения и медленной вакцинацией