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Почему газовый бум бесполезен для рубля

Финансист предупредил, чем обернется для рубля "газовый бум" в Европе - РИА Новости, 14.10.2021

Почему газовый бум бесполезен для рубля

Высокие цены на газ не приносят дополнительной валютной выручки российскому бюджету и не влияют на курс рубля, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T01:16

2021-10-14T01:16

2021-10-14T01:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Высокие цены на газ не приносят дополнительной валютной выручки российскому бюджету и не влияют на курс рубля, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.По его словам, цены на газ должны продержаться на высоких отметках до начала следующего года, чтобы выросла выручка "Газпрома" и укрепился в рубль.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, газпром, курс рубля, россия