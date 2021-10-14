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Почему газовый бум бесполезен для рубля
Финансист предупредил, чем обернется для рубля "газовый бум" в Европе - РИА Новости, 14.10.2021
Почему газовый бум бесполезен для рубля
Высокие цены на газ не приносят дополнительной валютной выручки российскому бюджету и не влияют на курс рубля, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T01:16
2021-10-14T01:16
2021-10-14T01:37
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экономика
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россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Высокие цены на газ не приносят дополнительной валютной выручки российскому бюджету и не влияют на курс рубля, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.По его словам, цены на газ должны продержаться на высоких отметках до начала следующего года, чтобы выросла выручка "Газпрома" и укрепился в рубль.
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экономика, рубль, газпром, курс рубля, россия
01:16 14.10.2021 (обновлено: 01:37 14.10.2021)
Финансист предупредил, чем обернется для рубля "газовый бум" в Европе
Финансист Бадалов сообщил, что высокие цены на газ не влияют на курс рубля