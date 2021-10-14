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Британцам стало стыдно перед Путиным за войска у границ России
Британцев разозлила идея Брюсселя отправить армию к границе с Россией - РИА Новости, 14.10.2021
Британцам стало стыдно перед Путиным за войска у границ России
Читатели Daily Express бурно отреагировали на новость о "размещении армии Евросоюза" у границ России. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:37
2021-10-14T23:07
в мире
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москва
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владимир путин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели Daily Express бурно отреагировали на новость о "размещении армии Евросоюза" у границ России.В статье, опубликованной в британской газете, уточняется, что официальный Брюссель рассматривает возможность отправки военной миссии на Украину для противодействия "российской угрозе". Журналисты подчеркнули, что подобный ход со стороны ЕС должен повлиять на политику президента Владимира Путина.Однако комментаторы Daily Express не разделили позицию газеты."Путин уйдет на пенсию к тому времени, когда ЕС заключит соглашение о развертывании воображаемой армии", — написал один из пользователей."Это, конечно, звучит опасно. Вот только не для Путина, а для всех остальных", — сыронизировал другой."Что они собираются делать, когда приедут туда? Путин, наверное, в ужасе", — добавил один из читателей."Держу пари, Кремль от души посмеется. Представьте, французы требуют, чтобы командный язык был французским. Никто не обращает внимания. О боже, уже пять часов, пора пить чай. Где белые флаги против одной из самых профессиональных армий в мире? Доставайте попкорн", — пошутили в комментариях."Армия ЕС ни на что не способна без прикрытия НАТО. Немцы будут жить в страхе, что их отключат от газоснабжения, как и большая часть Европы. У них и так мало пригодного к эксплуатации оружия. Голландцы будут стоять в стороне, наблюдая за французским белым флагом, а испанцы так ничего и не сделают", — предположил пользователь Daily Express.При этом, по словам многих комментаторов, армия стран Европейского союза не сможет добиться никаких результатов без британских Вооруженных сил.Министр обороны Украины Андрей Таран ранее заявил, что ожидает развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца текущего года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ответила, что Москва призывает Украину и ЕС отказаться от необдуманных планов развертывания военно-тренировочной миссии на Украине, так как она будет способствовать эскалации напряженности в Донбассе.
https://ria.ru/20211009/udar-1753779796.html
https://ria.ru/20211012/ukraina-1754210962.html
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в мире, украина, европа, москва, великобритания, владимир путин, евросоюз, нато, брюссель
16:37 14.10.2021 (обновлено: 23:07 14.10.2021)
 
Британцев разозлила идея Брюсселя отправить армию к границе с Россией

Читатели Daily Express: Россия не испугается армии ЕС у своих границ

CC BY 2.0 / Sgt. Matthew Hulett / Exercise Allied Spirit VI at 7th Army Training Command’s Hohenfels Training Area, GermanyСолдаты армии США во время учений НАТО в Европе "Союзный дух" на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019
Солдаты армии США во время учений НАТО в Европе Союзный дух на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
CC BY 2.0 / Sgt. Matthew Hulett / Exercise Allied Spirit VI at 7th Army Training Command’s Hohenfels Training Area, Germany
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели Daily Express бурно отреагировали на новость о "размещении армии Евросоюза" у границ России.
В статье, опубликованной в британской газете, уточняется, что официальный Брюссель рассматривает возможность отправки военной миссии на Украину для противодействия "российской угрозе". Журналисты подчеркнули, что подобный ход со стороны ЕС должен повлиять на политику президента Владимира Путина.
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Однако комментаторы Daily Express не разделили позицию газеты.
"Путин уйдет на пенсию к тому времени, когда ЕС заключит соглашение о развертывании воображаемой армии", — написал один из пользователей.
"Это, конечно, звучит опасно. Вот только не для Путина, а для всех остальных", — сыронизировал другой.
"Что они собираются делать, когда приедут туда? Путин, наверное, в ужасе", — добавил один из читателей.
"Держу пари, Кремль от души посмеется. Представьте, французы требуют, чтобы командный язык был французским. Никто не обращает внимания. О боже, уже пять часов, пора пить чай. Где белые флаги против одной из самых профессиональных армий в мире? Доставайте попкорн", — пошутили в комментариях.
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"Армия ЕС ни на что не способна без прикрытия НАТО. Немцы будут жить в страхе, что их отключат от газоснабжения, как и большая часть Европы. У них и так мало пригодного к эксплуатации оружия. Голландцы будут стоять в стороне, наблюдая за французским белым флагом, а испанцы так ничего и не сделают", — предположил пользователь Daily Express.
При этом, по словам многих комментаторов, армия стран Европейского союза не сможет добиться никаких результатов без британских Вооруженных сил.
Министр обороны Украины Андрей Таран ранее заявил, что ожидает развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца текущего года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ответила, что Москва призывает Украину и ЕС отказаться от необдуманных планов развертывания военно-тренировочной миссии на Украине, так как она будет способствовать эскалации напряженности в Донбассе.
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