https://ria.ru/20211014/borschevik-1754540332.html

Подмосковные власти рассказали о сумме начисленных штрафов за борщевик

Подмосковные власти рассказали о сумме начисленных штрафов за борщевик - РИА Новости, 14.10.2021

Подмосковные власти рассказали о сумме начисленных штрафов за борщевик

Сумма штрафов начисленных за борщевик на территории Московской области с начала года составила 410 миллионов рублей, сообщила журналистам министр имущественных... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:00

2021-10-14T13:00

2021-10-14T13:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

штрафы

борщевик

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Сумма штрафов начисленных за борщевик на территории Московской области с начала года составила 410 миллионов рублей, сообщила журналистам министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.По ее словам, с начала года административные меры за непроведение борьбы с опасным сорным растением применили к правообладателям 3730 участков."За прошедшую неделю штрафы за непринятие мер по борьбе с борщевиком выписаны собственникам и арендаторам 160 участков на сумму 42 миллиона рублей. Таким образом, с начала года общая сумма штрафов составила 410 миллионов рублей", - сказала Адигамова.Она добавила, что лидерами по штрафам с начала года стали городские округа Рузский – 164 миллиона рублей, Истра – 40 миллионов рублей, а также Клин – 32,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211014/podderzhka-1754515043.html

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московская область (подмосковье), штрафы, борщевик