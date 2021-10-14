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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211014/borschevik-1754540332.html
Подмосковные власти рассказали о сумме начисленных штрафов за борщевик
Подмосковные власти рассказали о сумме начисленных штрафов за борщевик - РИА Новости, 14.10.2021
Подмосковные власти рассказали о сумме начисленных штрафов за борщевик
Сумма штрафов начисленных за борщевик на территории Московской области с начала года составила 410 миллионов рублей, сообщила журналистам министр имущественных... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:00
2021-10-14T13:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
штрафы
борщевик
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Сумма штрафов начисленных за борщевик на территории Московской области с начала года составила 410 миллионов рублей, сообщила журналистам министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.По ее словам, с начала года административные меры за непроведение борьбы с опасным сорным растением применили к правообладателям 3730 участков."За прошедшую неделю штрафы за непринятие мер по борьбе с борщевиком выписаны собственникам и арендаторам 160 участков на сумму 42 миллиона рублей. Таким образом, с начала года общая сумма штрафов составила 410 миллионов рублей", - сказала Адигамова.Она добавила, что лидерами по штрафам с начала года стали городские округа Рузский – 164 миллиона рублей, Истра – 40 миллионов рублей, а также Клин – 32,9 миллиона рублей.
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московская область (подмосковье), штрафы, борщевик
13:00 14.10.2021
 

Подмосковные власти рассказали о сумме начисленных штрафов за борщевик

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Сумма штрафов начисленных за борщевик на территории Московской области с начала года составила 410 миллионов рублей, сообщила журналистам министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
По ее словам, с начала года административные меры за непроведение борьбы с опасным сорным растением применили к правообладателям 3730 участков.
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"За прошедшую неделю штрафы за непринятие мер по борьбе с борщевиком выписаны собственникам и арендаторам 160 участков на сумму 42 миллиона рублей. Таким образом, с начала года общая сумма штрафов составила 410 миллионов рублей", - сказала Адигамова.
Она добавила, что лидерами по штрафам с начала года стали городские округа Рузский – 164 миллиона рублей, Истра – 40 миллионов рублей, а также Клин – 32,9 миллиона рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Штрафыборщевик
 
 
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