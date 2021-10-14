https://ria.ru/20211014/bochka-1754639652.html

Живущая в бочке омичка рассказала, почему не хочет переезжать

Живущая в бочке омичка рассказала, почему не хочет переезжать - РИА Новости, 14.10.2021

Живущая в бочке омичка рассказала, почему не хочет переезжать

Пенсионерка, 35 лет живущая в железной бочке в Омске, рассказала РИА Новости, почему отказывается переезжать в интернат. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T20:11

2021-10-14T20:11

2021-10-14T20:15

общество

омск

омская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

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ОМСК, 14 окт - РИА Новости. Пенсионерка, 35 лет живущая в железной бочке в Омске, рассказала РИА Новости, почему отказывается переезжать в интернат.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в среду поручил доложить, почему пенсионерка в Омской области около 35 лет живет в железной ржавой бочке без воды, отопления и света. Женщина работала крановщицей на военном заводе и ждала очереди на жилье. В 1986 году профком посоветовал ей переехать из комнаты в общежитии в бочку, чтобы очередь сократилась. Позже завод перестал работать, а жилье 64-летняя пенсионерка не получила до сих пор.В мэрии Омска рассказали, что в курсе ситуации: специалисты администрации выезжали к ней несколько раз в апреле, сентябре и октябре этого года. Пенсионерке предложили переехать в геронтологический центр, но она каждый раз отказывается от этой помощи. Ранее женщина четыре месяца пролежала в больнице, где проходила обследование."Я ещё не настолько старая, чтобы туда ехать. Я ещё хочу и могу жить самостоятельно. Там же все деньги у меня будут забирать, 70% идёт (удержания пенсии за проживание в интернате). Льгот у меня и правда нет, завод развалился, "ветерана" мне не дали и повышенную пенсию… Пенсия у меня есть, 14 тысяч, 12 из них я отдаю за кредит: пока я лежала в больнице весной, у меня украли газовую установку, кредит на неё. Платить до января. Ничего, выкручусь", - рассказала РИА Новости 64-летняя Светлана.По словам женщины, в больнице она боится заразиться, потому что после четырёх месяцев "еле очистилась". Собеседница агентства добавила, что за долгие годы устала от битвы за свои права и просит власти хотя бы провести электричество в бочку, чтобы выжить зимой, поскольку живёт уже 2,5 года без света. По мнению омички, очередь на получение жилья все время от неё "отодвигали" намеренно, и именно за это она обижена на власти."Неужели за 34 года я не заслужила жильё? Меня постоянно двигали… При (Леониде) Полежаеве (экс-губернатор) мне выделили квартиру на Московке, очередь подошла, но эту квартиру у меня снова забрали. Кто-то для своих родственников", - считает женщина.Как ранее пояснили РИА Новости в мэрии Омска, пенсионерка действительно находится в очереди на жильё по соцнайму с 2002 года и сейчас на 11221-м месте. Электричество в бочку провести нет возможности, поскольку бочка является незаконной конструкцией, отмечают в администрации.

https://ria.ru/20211013/omsk-1754338514.html

https://ria.ru/20210723/otshelnik-1742436302.html

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общество, омск, омская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия