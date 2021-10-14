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Дептранс рассказал о блогерше, сбившей ребенка в Москве

Дептранс рассказал о блогерше, сбившей ребенка в Москве - РИА Новости, 14.10.2021

Дептранс рассказал о блогерше, сбившей ребенка в Москве

Блогершу Ирину Ледник, которая сбила на Bentley ребенка в Москве, многократно штрафовали за превышение скорости, сообщает в Telegram-канале столичный... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:01

2021-10-14T10:01

2021-10-14T16:35

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Блогершу Ирину Ледник, которая сбила на Bentley ребенка в Москве, многократно штрафовали за превышение скорости, сообщает в Telegram-канале столичный департамент транспорта."По нашей информации, у водителя Bentley несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году. Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись", — говорится в сообщении.ДТП на западе Москвы произошло вечером 12 октября. Как отметили в дептрансе, Bentley сбил мальчика 11 лет, который переезжал на самокате пешеходный переход. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и травмами. Столичный главк МВД проводит проверку.Ирина Ледник известна как популярная блогерша и дизайнер. На ее страницу в Imstagram подписано более 23 тысяч пользователей.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва