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Дептранс рассказал о блогерше, сбившей ребенка в Москве
Дептранс рассказал о блогерше, сбившей ребенка в Москве - РИА Новости, 14.10.2021
Дептранс рассказал о блогерше, сбившей ребенка в Москве
Блогершу Ирину Ледник, которая сбила на Bentley ребенка в Москве, многократно штрафовали за превышение скорости, сообщает в Telegram-канале столичный... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:01
2021-10-14T16:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Блогершу Ирину Ледник, которая сбила на Bentley ребенка в Москве, многократно штрафовали за превышение скорости, сообщает в Telegram-канале столичный департамент транспорта."По нашей информации, у водителя Bentley несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году. Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись", — говорится в сообщении.ДТП на западе Москвы произошло вечером 12 октября. Как отметили в дептрансе, Bentley сбил мальчика 11 лет, который переезжал на самокате пешеходный переход. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и травмами. Столичный главк МВД проводит проверку.Ирина Ледник известна как популярная блогерша и дизайнер. На ее страницу в Imstagram подписано более 23 тысяч пользователей.
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происшествия, москва
10:01 14.10.2021 (обновлено: 16:35 14.10.2021)
 
Дептранс рассказал о блогерше, сбившей ребенка в Москве

У блогерши, сбившей ребенка в Москве, есть десятки штрафов за превышение скорости

© Фото : ДептрансМесто ДТП с участием автомобиля Bentley, за рулем которого находилась Ирина Ледник
Место ДТП с участием автомобиля Bentley, за рулем которого находилась Ирина Ледник - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Дептранс
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Блогершу Ирину Ледник, которая сбила на Bentley ребенка в Москве, многократно штрафовали за превышение скорости, сообщает в Telegram-канале столичный департамент транспорта.
"По нашей информации, у водителя Bentley несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году. Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись", — говорится в сообщении.
ДТП на западе Москвы произошло вечером 12 октября. Как отметили в дептрансе, Bentley сбил мальчика 11 лет, который переезжал на самокате пешеходный переход. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и травмами. Столичный главк МВД проводит проверку.
Ирина Ледник известна как популярная блогерша и дизайнер. На ее страницу в Imstagram подписано более 23 тысяч пользователей.
 
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