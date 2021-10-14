https://ria.ru/20211014/biblioteka-1754513230.html

Уникальные исторические документы о казачестве доступны в электронном виде

Уникальные исторические документы о казачестве доступны в электронном виде - РИА Новости, 14.10.2021

Уникальные исторические документы о казачестве доступны в электронном виде

В рамках II Всероссийского слета казачьей молодежи состоялось официальное открытие электронной казачьей библиотеки. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:14

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российское казачество

алла манилова

национальная электронная библиотека

вадим дуда

российское казачество

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КРАСНОЯРСК, 14 окт — РИА Новости. В рамках II Всероссийского слета казачьей молодежи состоялось официальное открытие электронной казачьей библиотеки.Это историческое событие — старт одного из крупнейших проектов последних лет, который реализуется в рамках стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021—2030 годы, отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.По словам Маниловой, в мае этого года, когда стартовало создание электронной библиотеки казачества, в открытом доступе было 70 документов."Это было начало пути. Но уже сегодня, по истечении всего нескольких месяцев, размещено 2500 документов, в том числе три особо ценных книжных памятника", — подчеркнула Манилова.По ее словам, этот проект уникален тем, что представляет собой цифровую платформу знаний о казаках, а также инструмент, позволяющий восстановить подлинные исторические события.Открытие электронной библиотеки казачества на платформе Национальной электронной библиотеки (НЭБ) проходит в знаменательную для российского казачества дату — праздник Покрова Богородицы, отметил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.Среди этих документов есть абсолютно уникальные и удивительные экземпляры книг, заключил Вадим Дуда.

https://ria.ru/20211012/sluzhba-1754142011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла манилова, национальная электронная библиотека, вадим дуда, российское казачество