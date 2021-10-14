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Уникальные исторические документы о казачестве доступны в электронном виде
Уникальные исторические документы о казачестве доступны в электронном виде - РИА Новости, 14.10.2021
Уникальные исторические документы о казачестве доступны в электронном виде
В рамках II Всероссийского слета казачьей молодежи состоялось официальное открытие электронной казачьей библиотеки. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:14
2021-10-14T11:14
российское казачество
алла манилова
национальная электронная библиотека
вадим дуда
российское казачество
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КРАСНОЯРСК, 14 окт — РИА Новости. В рамках II Всероссийского слета казачьей молодежи состоялось официальное открытие электронной казачьей библиотеки.Это историческое событие — старт одного из крупнейших проектов последних лет, который реализуется в рамках стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021—2030 годы, отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.По словам Маниловой, в мае этого года, когда стартовало создание электронной библиотеки казачества, в открытом доступе было 70 документов."Это было начало пути. Но уже сегодня, по истечении всего нескольких месяцев, размещено 2500 документов, в том числе три особо ценных книжных памятника", — подчеркнула Манилова.По ее словам, этот проект уникален тем, что представляет собой цифровую платформу знаний о казаках, а также инструмент, позволяющий восстановить подлинные исторические события.Открытие электронной библиотеки казачества на платформе Национальной электронной библиотеки (НЭБ) проходит в знаменательную для российского казачества дату — праздник Покрова Богородицы, отметил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.Среди этих документов есть абсолютно уникальные и удивительные экземпляры книг, заключил Вадим Дуда.
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алла манилова, национальная электронная библиотека, вадим дуда, российское казачество
11:14 14.10.2021
 

Уникальные исторические документы о казачестве доступны в электронном виде

© Александр НаумовЗаместитель министра культуры РФ Алла Манилова на официальной церемонии открытия электронной казачьей библиотеки
Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на официальной церемонии открытия электронной казачьей библиотеки
© Александр Наумов
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КРАСНОЯРСК, 14 окт — РИА Новости. В рамках II Всероссийского слета казачьей молодежи состоялось официальное открытие электронной казачьей библиотеки.
Это историческое событие — старт одного из крупнейших проектов последних лет, который реализуется в рамках стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021—2030 годы, отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Очень много знаний по казакам, которые на протяжении нескольких столетий бережно хранились Российской государственной библиотекой, но были доступны лишь для узкого круга читателей и исследователей. А создание электронной библиотеки делает этот ресурс поистине народным — доступным абсолютно всем", — сказала она.

По словам Маниловой, в мае этого года, когда стартовало создание электронной библиотеки казачества, в открытом доступе было 70 документов.
"Это было начало пути. Но уже сегодня, по истечении всего нескольких месяцев, размещено 2500 документов, в том числе три особо ценных книжных памятника", — подчеркнула Манилова.
По ее словам, этот проект уникален тем, что представляет собой цифровую платформу знаний о казаках, а также инструмент, позволяющий восстановить подлинные исторические события.
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Открытие электронной библиотеки казачества на платформе Национальной электронной библиотеки (НЭБ) проходит в знаменательную для российского казачества дату — праздник Покрова Богородицы, отметил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

"В мае этого года мы презентовали пилотный проект и он пользуется популярностью – только за один месяц около 3 тысяч посещений. В открытом доступе находится более 1700 документов, еще примерно 800 доступны пользователям библиотек электронных читальных залов НЭБ", — подчеркнул руководитель РГБ.

Среди этих документов есть абсолютно уникальные и удивительные экземпляры книг, заключил Вадим Дуда.
 
Российское казачествоАлла МаниловаНациональная электронная библиотекаВадим ДудаРоссийское казачество
 
 
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