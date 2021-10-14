https://ria.ru/20211014/beyrut-1754633924.html

Ливанская армия задержала девять человек после стрельбы в Бейруте

Ливанская армия задержала девять человек после стрельбы в Бейруте - РИА Новости, 14.10.2021

Ливанская армия задержала девять человек после стрельбы в Бейруте

Армия Ливана заявила о задержании девяти человек в связи с со стрельбой в Бейруте, проводится расследование. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:25

2021-10-14T19:25

2021-10-14T20:03

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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Армия Ливана заявила о задержании девяти человек в связи с со стрельбой в Бейруте, проводится расследование."Были задержаны девять человек... в том числе один сириец. В отношении задержанных проводится расследование под контролем судебных органов", - говорится в заявлении армии в Twitter.Согласно заявлению, "армейские подразделения продолжают находиться в этом районе, чтобы предотвратить возобновление столкновений".В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих. В армии также сообщили, что откроют огонь по любому вооруженному лицу, замеченному на улицах Бейрута.В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара. По информации ливанского Красного креста, погибли шесть человек, более 30 ранены.

https://ria.ru/20211014/beyrut-1754609562.html

https://ria.ru/20211009/livan-1753810420.html

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в мире, бейрут, ливан, красный крест