https://ria.ru/20211014/beyrut-1754587167.html

Бои в Бейруте прекратились, военные продолжают дежурить на месте

Бои в Бейруте прекратились, военные продолжают дежурить на месте - РИА Новости, 14.10.2021

Бои в Бейруте прекратились, военные продолжают дежурить на месте

Боевые действия в районе Тайуни в Бейруте прекратились, на месте продолжают дежурить подразделения армии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:04

2021-10-14T16:04

2021-10-14T16:04

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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевые действия в районе Тайуни в Бейруте прекратились, на месте продолжают дежурить подразделения армии, передает корреспондент РИА Новости.По данным корреспондента, боестолкновения, начавшиеся в четверг около 10 утра (время совпадает с московским) в районе Тайуни, прекратились. Помимо военных на месте продолжают дежурить несколько машин скорой помощи, пожарные расчеты.Бои с применением боевых гранат и РПГ начались после того, как неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по участникам демонстрации сторонников шиитских партий "Харакет Амаль" и "Хезболлах".Участники акции планировали провести мирный митинг у главного здания суда в Бейруте с требованием отстранить судью Тарека Битара, который ведет дело о взрыве в порту. По мнению сторонников шиитских партий, решения судьи политизированы и неправомерны.Бой между армией и группой вооруженных лиц продолжался несколько часов. Из зоны боевых действий параллельно шла эвакуация мирных граждан. По последним данным ливанского Красного креста, погибли шесть человек и более 30 получили ранения.

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/beyrut-1754561408.html

https://ria.ru/20211014/beyrut-1754571388.html

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в мире, бейрут, хезболла, красный крест