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Информации о пострадавших в Бейруте россиянах нет, сообщили в посольстве
Информации о пострадавших в Бейруте россиянах нет, сообщили в посольстве - РИА Новости, 14.10.2021
Информации о пострадавших в Бейруте россиянах нет, сообщили в посольстве
Информации о пострадавших в результате перестрелок в Бейруте гражданах РФ не поступало, сообщил РИА Новости советник посольства РФ в Бейруте Дмитрий Лебедев. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:10
2021-10-14T15:14
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КАИР, 14 окт - РИА Новости. Информации о пострадавших в результате перестрелок в Бейруте гражданах РФ не поступало, сообщил РИА Новости советник посольства РФ в Бейруте Дмитрий Лебедев."У посольства нет сведений о российских гражданах, которые пострадали в этой ситуации", - заявил Лебедев.В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих. В армии также сообщили, что откроют огонь по любому вооруженному лицу, замеченному на улицах Бейрута. Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня. По данным МВД, погибли пять человек.В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.
https://ria.ru/20211014/bronetekhnika-1754531428.html
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бейрут, россия, в мире, ливан
15:10 14.10.2021 (обновлено: 15:14 14.10.2021)
 
Информации о пострадавших в Бейруте россиянах нет, сообщили в посольстве

У посольства нет информации о россиянах, пострадавших при перестрелках в Бейруте

© REUTERS / Mohamed AzakirВоенные рядом с местом проведения акции протеста в Бейруте
Военные рядом с местом проведения акции протеста в Бейруте - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Mohamed Azakir
Читать ria.ru в
КАИР, 14 окт - РИА Новости. Информации о пострадавших в результате перестрелок в Бейруте гражданах РФ не поступало, сообщил РИА Новости советник посольства РФ в Бейруте Дмитрий Лебедев.
"У посольства нет сведений о российских гражданах, которые пострадали в этой ситуации", - заявил Лебедев.
Стрельба в Бейруте: военные стягивают бронетехнику - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 12:25
Армия Ливана стягивает бронетехнику к месту перестрелки в Бейруте
В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих. В армии также сообщили, что откроют огонь по любому вооруженному лицу, замеченному на улицах Бейрута. Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня. По данным МВД, погибли пять человек.
В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.
Военные рядом с местом проведения акции протеста в Бейруте - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 13:27
В Бейруте прогремел взрыв
 
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