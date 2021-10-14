https://ria.ru/20211014/beyrut-1754575856.html

Информации о пострадавших в Бейруте россиянах нет, сообщили в посольстве

Информации о пострадавших в Бейруте россиянах нет, сообщили в посольстве - РИА Новости, 14.10.2021

Информации о пострадавших в Бейруте россиянах нет, сообщили в посольстве

Информации о пострадавших в результате перестрелок в Бейруте гражданах РФ не поступало, сообщил РИА Новости советник посольства РФ в Бейруте Дмитрий Лебедев. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:10

2021-10-14T15:10

2021-10-14T15:14

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КАИР, 14 окт - РИА Новости. Информации о пострадавших в результате перестрелок в Бейруте гражданах РФ не поступало, сообщил РИА Новости советник посольства РФ в Бейруте Дмитрий Лебедев."У посольства нет сведений о российских гражданах, которые пострадали в этой ситуации", - заявил Лебедев.В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих. В армии также сообщили, что откроют огонь по любому вооруженному лицу, замеченному на улицах Бейрута. Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня. По данным МВД, погибли пять человек.В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.

https://ria.ru/20211014/bronetekhnika-1754531428.html

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бейрут, россия, в мире, ливан