https://ria.ru/20211014/beyrut-1754533374.html

Число жертв перестрелки в Бейруте достигло двух

Число жертв перестрелки в Бейруте достигло двух - РИА Новости, 14.10.2021

Число жертв перестрелки в Бейруте достигло двух

Число жертв в результате обстрела демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте достигло двух, пострадали 12 человек, сообщает местный телеканал Al-Jadeed. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:32

2021-10-14T12:32

2021-10-14T13:23

в мире

бейрут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754546106_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_ea57278193bd58b3b850b043aef4afd4.jpg

БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Число жертв в результате обстрела демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте достигло двух, пострадали 12 человек, сообщает местный телеканал Al-Jadeed.В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанский телеканал LBC сообщал об одном погибшем и восьми раненых."Двое погибших и 12 раненых поступили в больницу Сахель", - сообщает Al-Jadeed.Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих.

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бейрут