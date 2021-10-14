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Число жертв перестрелки в Бейруте достигло двух
Число жертв перестрелки в Бейруте достигло двух - РИА Новости, 14.10.2021
Число жертв перестрелки в Бейруте достигло двух
Число жертв в результате обстрела демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте достигло двух, пострадали 12 человек, сообщает местный телеканал Al-Jadeed. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:32
2021-10-14T12:32
2021-10-14T13:23
в мире
бейрут
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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Число жертв в результате обстрела демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте достигло двух, пострадали 12 человек, сообщает местный телеканал Al-Jadeed.В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанский телеканал LBC сообщал об одном погибшем и восьми раненых."Двое погибших и 12 раненых поступили в больницу Сахель", - сообщает Al-Jadeed.Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих.
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в мире, бейрут
12:32 14.10.2021 (обновлено: 13:23 14.10.2021)
Число жертв перестрелки в Бейруте достигло двух
Число жертв перестрелки в Бейруте выросло до двух, ранены 12 человек
БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости.
Число жертв в результате обстрела демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте
достигло двух, пострадали 12 человек, сообщает местный телеканал Al-Jadeed
.
В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанский телеканал LBC сообщал об одном погибшем и восьми раненых.
"Двое погибших и 12 раненых поступили в больницу Сахель", - сообщает Al-Jadeed.
Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих.