https://ria.ru/20211014/belgorod-1754609366.html

Спикер заксобрания: белгородская областная дума стала ближе к избирателям

Спикер заксобрания: белгородская областная дума стала ближе к избирателям - РИА Новости, 14.10.2021

Спикер заксобрания: белгородская областная дума стала ближе к избирателям

Белгородская областная дума седьмого созыва за год своей работы сумела стать ближе к своему избирателю, рассказала спикер регионального заксобрания Ольга... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:23

2021-10-14T17:23

2021-10-14T17:46

белгородская область

общество

белгородская областная дума

махатма ганди

ольга павлова

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Белгородская областная дума седьмого созыва за год своей работы сумела стать ближе к своему избирателю, рассказала спикер регионального заксобрания Ольга Павлова в ходе отчета по итогам работы парламента.За год работы думой принято 107 областных законов и поддержано 44 федеральных законопроекта. Всего на заседаниях рассмотрено 264 вопроса."По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число законопроектов, внесенных депутатами, выросло почти вдвое. При этом юридическую экспертизу сейчас проходят еще 12 законодательных депутатских инициатив. Это значит, что депутаты на деле используют свои полномочия, учатся облекать в юридические формулировки заботы и проблемы людей, которые мы каждый день видим на приёмах и в обращениях земляков", - сказала Павлова.Она отметила, что за первый год созыва было принят целый комплекс социальных законов."Увеличены размеры социальных выплат 20 категориям населения с 1 октября 2021 года. Долгожданную ежемесячную выплату и компенсацию за период с 1 января 2021 года получили "дети войны". Вознаграждение приемным родителям выросло на 20%. Ежемесячное пособие приёмной семье, воспитывающей детей-инвалидов, выросло с 200 до 3 тысяч рублей. Работники системы среднего профессионального образования уравнены в правах с коллегами, работающими в школах. С 1 сентября 2021 года помимо федеральной, они получают ещё и региональную доплату за классное руководство. Люди, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, будут получать денежную выплату к юбилею свадьбы. Это знак общественного внимания за верность настоящим семейным ценностям", – привела примеры социального законодательства Павлова.Павлова поблагодарила за сотрудничество по формированию социального законодательства губернатора области Вячеслава Гладкова и подчеркнула, что депутатский корпус всегда будет сторонником любых социальных мер, которые помогут улучшить положение земляков.По словам Павловой, всего на исполнение депутатским корпусом думы седьмого созыва было принято 3 270 поручений жителей области."До конца года мы выйдем на запланированную отметку в 1211 наказов. Этот показатель весьма достойный итог нашей годовой работы", – сказала Павлова.Она также обратила внимание на то, что за год Белгородская областная дума стала "бережливой". Как отмечает пресс-служба заксобрания, это принципиально новый подход в работе регионального парламента и первая подобная практика в стране."Если желаешь, чтобы мир изменился, — сам стань этим изменением. Так говорил Махатма Ганди. За этот год в работе думы произошло немало изменений. Мы готовы учиться, пробовать, совершенствоваться и меняться, потому что знаем: единственный способ сделать мир лучше – это стать лучше самому. Постоянные изменения – это ключевой принцип работы думы седьмого созыва", – подытожила свое выступление Ольга Павлова.

https://ria.ru/20211013/belgorod-1754363501.html

https://ria.ru/20211009/belgorod-1753803878.html

https://ria.ru/20210928/vodosnabzhenie-1752102761.html

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общество, белгородская областная дума, махатма ганди, ольга павлова, вячеслав гладков