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Еще две британские энергокомпании обанкротились из-за высоких цен на газ
Еще две британские энергокомпании обанкротились из-за высоких цен на газ - РИА Новости, 14.10.2021
Еще две британские энергокомпании обанкротились из-за высоких цен на газ
Еще две британские энергетические компании обанкротились из-за рекордно высоких цен на газ, следует из сообщения на сайте энергорегулятора страны Ofgem. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T01:09
2021-10-14T01:09
экономика
в мире
природный газ
европа
великобритания
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ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости. Еще две британские энергетические компании обанкротились из-за рекордно высоких цен на газ, следует из сообщения на сайте энергорегулятора страны Ofgem.Речь идет о компаниях Pure Planet (обслуживала 235 тысяч потребителей) и Colorado Energy (15 тысяч потребителей).Согласно сообщению Ofgem, клиенты будут переведены на других поставщиков и не пострадают от ухода компаний с рынка.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября."Из-за глобального энергетического кризиса, рекордно высоких оптовых цен на энергоносители и ограничений, налагаемых на нас ценовым ограничением Ofgem, мы не можем продолжать работу Pure Planet. Эта ситуация повлияла на 12 других предприятий-поставщиков в этом году, и, к сожалению, мы ожидаем, что еще больше компаний прекратят свою деятельность. Правительство и регулятор Ofgem ожидают, что Pure Planet будет продавать энергию по цене намного ниже, чем в настоящее время стоит ее покупка. Это неприемлемо, поэтому нам пришлось принять трудное решение о прекращении торговли", - говорится в сообщении Pure Planet.C января этого года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 миллиона потребителей.
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экономика, в мире, природный газ, европа, великобритания
01:09 14.10.2021
 
Еще две британские энергокомпании обанкротились из-за высоких цен на газ

В Великобритании еще две энергокомпании обанкротились из-за рекордно высоких цен на газ

© РИА Новости / Алекс МакнотонВид на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости. Еще две британские энергетические компании обанкротились из-за рекордно высоких цен на газ, следует из сообщения на сайте энергорегулятора страны Ofgem.
Речь идет о компаниях Pure Planet (обслуживала 235 тысяч потребителей) и Colorado Energy (15 тысяч потребителей).
Согласно сообщению Ofgem, клиенты будут переведены на других поставщиков и не пострадают от ухода компаний с рынка.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября.
"Из-за глобального энергетического кризиса, рекордно высоких оптовых цен на энергоносители и ограничений, налагаемых на нас ценовым ограничением Ofgem, мы не можем продолжать работу Pure Planet. Эта ситуация повлияла на 12 других предприятий-поставщиков в этом году, и, к сожалению, мы ожидаем, что еще больше компаний прекратят свою деятельность. Правительство и регулятор Ofgem ожидают, что Pure Planet будет продавать энергию по цене намного ниже, чем в настоящее время стоит ее покупка. Это неприемлемо, поэтому нам пришлось принять трудное решение о прекращении торговли", - говорится в сообщении Pure Planet.
C января этого года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 миллиона потребителей.
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