https://ria.ru/20211014/avstriya-1754357019.html

В Австрии начал работать ресторан без сотрудников

В Австрии начал работать ресторан без сотрудников - РИА Новости, 14.10.2021

В Австрии начал работать ресторан без сотрудников

В Вене приступил к работе полностью автоматизированный ресторан, сообщает "Европульс". РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T00:50

2021-10-14T00:50

2021-10-14T00:50

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Вене приступил к работе полностью автоматизированный ресторан, сообщает "Европульс".В заведении нет ни поваров, ни официантов. Блюда привозят заранее, а их выдача происходит автоматически после оплаты заказа через специальный терминал или приложение.Ресторан стал одним из первых мест в мире, где таким образом подают блюда премиум-класса.Он работает круглые сутки без выходных и предлагает блюда тайской, итальянской, испанской и австрийской кухни. Еду в заведение доставляют каждый день. Позиции размещают в специальных слотах, которые расположены вдоль стен. После оплаты заказа их дверки открываются автоматически. Блюда стоят от семи до десяти евро.Пока ресторан работает только навынос. Однако создатели собираются проводить в нем регулярные дегустации, во время которых можно будет поесть в зале.

https://ria.ru/20200121/1563563443.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вена, австрия, новости - туризм, туризм, ресторан, еда, кафе, туристы