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Туризм
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В Австрии начал работать ресторан без сотрудников
В Австрии начал работать ресторан без сотрудников - РИА Новости, 14.10.2021
В Австрии начал работать ресторан без сотрудников
В Вене приступил к работе полностью автоматизированный ресторан, сообщает "Европульс". РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T00:50
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Вене приступил к работе полностью автоматизированный ресторан, сообщает "Европульс".В заведении нет ни поваров, ни официантов. Блюда привозят заранее, а их выдача происходит автоматически после оплаты заказа через специальный терминал или приложение.Ресторан стал одним из первых мест в мире, где таким образом подают блюда премиум-класса.Он работает круглые сутки без выходных и предлагает блюда тайской, итальянской, испанской и австрийской кухни. Еду в заведение доставляют каждый день. Позиции размещают в специальных слотах, которые расположены вдоль стен. После оплаты заказа их дверки открываются автоматически. Блюда стоят от семи до десяти евро.Пока ресторан работает только навынос. Однако создатели собираются проводить в нем регулярные дегустации, во время которых можно будет поесть в зале.
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вена, австрия, новости - туризм, туризм, ресторан, еда, кафе, туристы
00:50 14.10.2021
 
В Австрии начал работать ресторан без сотрудников

В Австрии открылся ресторан, работающий без поваров и официантов

© Pixabay / DominikSchraudolfВенский шницель и картофельный салат
Венский шницель и картофельный салат - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Pixabay / DominikSchraudolf
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Вене приступил к работе полностью автоматизированный ресторан, сообщает "Европульс".
В заведении нет ни поваров, ни официантов. Блюда привозят заранее, а их выдача происходит автоматически после оплаты заказа через специальный терминал или приложение.
Ресторан стал одним из первых мест в мире, где таким образом подают блюда премиум-класса.
Он работает круглые сутки без выходных и предлагает блюда тайской, итальянской, испанской и австрийской кухни. Еду в заведение доставляют каждый день. Позиции размещают в специальных слотах, которые расположены вдоль стен. После оплаты заказа их дверки открываются автоматически. Блюда стоят от семи до десяти евро.
Пока ресторан работает только навынос. Однако создатели собираются проводить в нем регулярные дегустации, во время которых можно будет поесть в зале.
Бельведер - РИА Новости, 1920, 21.01.2020
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ТуризмВенаАвстрияНовости - ТуризмТуризмРесторанЕдаКафетуристы
 
 
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