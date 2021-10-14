https://ria.ru/20211014/avariya-1754558809.html

В Ростовской области три брата погибли в ДТП

В Ростовской области три брата погибли в ДТП - РИА Новости, 14.10.2021

В Ростовской области три брата погибли в ДТП

Три брата погибли, их мать пострадала при столкновении легкового автомобиля с "Камазом" в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:08

2021-10-14T14:08

2021-10-14T14:08

происшествия

ростовская область

белокалитвинский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Три брата погибли, их мать пострадала при столкновении легкового автомобиля с "Камазом" в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.По его информации, авария произошла в четверг на 5-м километре автодороги "Белая Калитва - Апанасовка". Женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ 21099", по предварительным данным, не справилась с управлением, автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с "Камазом"."В результате ДТП пострадала водитель автомобиля ВАЗ, погибли ее пассажиры - мальчики 2001, 2008 и 2012 годов рождения", - сказал он, уточнив, что в салоне были мать и три ее сына.По факту ДТП прокуратура Ростовской области организовала "проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения".

https://ria.ru/20211014/sobchak-1754540092.html

ростовская область

белокалитвинский район

россия

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происшествия, ростовская область, белокалитвинский район, россия