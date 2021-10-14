https://ria.ru/20211014/ataka-1754475590.html
Число жертв атаки в Норвегии выросло до пяти человек
Число жертв атаки в Норвегии выросло до пяти человек - РИА Новости, 14.10.2021
Число жертв атаки в Норвегии выросло до пяти человек
Число жертв атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге выросло до пяти человек, еще двое пострадали, сообщил глава юго-восточного... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T00:13
2021-10-14T00:13
2021-10-14T01:00
норвегия
в мире
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число жертв атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге выросло до пяти человек, еще двое пострадали, сообщил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.Ранее сообщалось о по меньшей мере четырех жертвах. По данным телеканала NRK, среди пострадавших есть полицейский.Нападение в центре Конгсберга произошло в среду вечером. Предполагаемого преступника задержала полиция. Правоохранительные органы не исключают версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку, о его мотивах пока ничего не известно.Премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что полиция контролирует ситуацию в городе.
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норвегия, в мире
00:13 14.10.2021 (обновлено: 01:00 14.10.2021)
Число жертв атаки в Норвегии выросло до пяти человек
Число жертв атаки злоумышленника с луком в Норвегии выросло до пяти человек
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число жертв атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге выросло до пяти человек, еще двое пострадали, сообщил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.
Ранее сообщалось о по меньшей мере четырех жертвах.
"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть пять убитых и двое раненых", - сказал он на пресс-конференции.
По данным телеканала NRK
, среди пострадавших есть полицейский.
Нападение в центре Конгсберга произошло в среду вечером. Предполагаемого преступника задержала полиция. Правоохранительные органы не исключают версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку, о его мотивах пока ничего не известно.
Премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что полиция контролирует ситуацию в городе.