https://ria.ru/20211014/ataka-1754475590.html

Число жертв атаки в Норвегии выросло до пяти человек

Число жертв атаки в Норвегии выросло до пяти человек - РИА Новости, 14.10.2021

Число жертв атаки в Норвегии выросло до пяти человек

Число жертв атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге выросло до пяти человек, еще двое пострадали, сообщил глава юго-восточного... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T00:13

2021-10-14T00:13

2021-10-14T01:00

норвегия

в мире

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число жертв атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге выросло до пяти человек, еще двое пострадали, сообщил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.Ранее сообщалось о по меньшей мере четырех жертвах. По данным телеканала NRK, среди пострадавших есть полицейский.Нападение в центре Конгсберга произошло в среду вечером. Предполагаемого преступника задержала полиция. Правоохранительные органы не исключают версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку, о его мотивах пока ничего не известно.Премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что полиция контролирует ситуацию в городе.

https://ria.ru/20211013/napadenie-1754465722.html

норвегия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норвегия, в мире