https://ria.ru/20211014/arest-1754538668.html

В Чебоксарах арестовали девушку, напавшую с ножом на водителя маршрутки

В Чебоксарах арестовали девушку, напавшую с ножом на водителя маршрутки - РИА Новости, 14.10.2021

В Чебоксарах арестовали девушку, напавшую с ножом на водителя маршрутки

Девушка, беспричинно ударившая ножом в шею водителя маршрутки в Чебоксарах, заключена под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:52

2021-10-14T12:52

2021-10-14T12:52

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чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Девушка, беспричинно ударившая ножом в шею водителя маршрутки в Чебоксарах, заключена под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.Ранее пресс-служба МВД по Чувашии сообщила, что утром во вторник на конечной остановке общественного транспорта по улице Фучика в Чебоксарах молодая женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса №43 и нанесла ему ножевое ранение в шею. Сотрудники ДПС её задержали. Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего 23-летний мужчина был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п."и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений)."В судебном заседании по избранию меры пресечения девушка не смогла в полной мере логично объяснить свой поступок. Суд, согласившись с позицией прокуратуры, избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела, которое находится на контроле прокуратуры, будут проведены необходимые следственные действия и экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.

https://ria.ru/20211004/sud-1753028397.html

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происшествия, чебоксары, россия