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В Чебоксарах арестовали девушку, напавшую с ножом на водителя маршрутки
В Чебоксарах арестовали девушку, напавшую с ножом на водителя маршрутки - РИА Новости, 14.10.2021
В Чебоксарах арестовали девушку, напавшую с ножом на водителя маршрутки
Девушка, беспричинно ударившая ножом в шею водителя маршрутки в Чебоксарах, заключена под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:52
2021-10-14T12:52
происшествия
чебоксары
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Девушка, беспричинно ударившая ножом в шею водителя маршрутки в Чебоксарах, заключена под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.Ранее пресс-служба МВД по Чувашии сообщила, что утром во вторник на конечной остановке общественного транспорта по улице Фучика в Чебоксарах молодая женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса №43 и нанесла ему ножевое ранение в шею. Сотрудники ДПС её задержали. Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего 23-летний мужчина был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п."и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений)."В судебном заседании по избранию меры пресечения девушка не смогла в полной мере логично объяснить свой поступок. Суд, согласившись с позицией прокуратуры, избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела, которое находится на контроле прокуратуры, будут проведены необходимые следственные действия и экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.
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происшествия, чебоксары, россия
12:52 14.10.2021
 
В Чебоксарах арестовали девушку, напавшую с ножом на водителя маршрутки

В Чебоксарах девушку, напавшую с ножом на водителя маршрутки, арестовали на два месяца

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Девушка, беспричинно ударившая ножом в шею водителя маршрутки в Чебоксарах, заключена под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.
Ранее пресс-служба МВД по Чувашии сообщила, что утром во вторник на конечной остановке общественного транспорта по улице Фучика в Чебоксарах молодая женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса №43 и нанесла ему ножевое ранение в шею. Сотрудники ДПС её задержали. Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего 23-летний мужчина был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п."и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений).
"В судебном заседании по избранию меры пресечения девушка не смогла в полной мере логично объяснить свой поступок. Суд, согласившись с позицией прокуратуры, избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела, которое находится на контроле прокуратуры, будут проведены необходимые следственные действия и экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 16:27
Житель Ростовской области, размахивавший ножом возле школы, пойдет под суд
 
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