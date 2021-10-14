https://ria.ru/20211014/antisemitizm-1754628013.html

На Украине участник марша националистов оскорбил евреев

На Украине участник марша националистов оскорбил евреев - РИА Новости, 14.10.2021

На Украине участник марша националистов оскорбил евреев

Один из участников марша украинских националистов в Киеве произнес фразу "За украинскую Украину без проклятых жидов и москалей", Объединенная еврейская община... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T18:42

2021-10-14T18:42

2021-10-14T18:42

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КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Один из участников марша украинских националистов в Киеве произнес фразу "За украинскую Украину без проклятых жидов и москалей", Объединенная еврейская община Украины намерена обратиться в полицию, сообщила в четверг пресс-служба общины.Украинские националисты в четверг провели в центре Киева марш, приуроченный к годовщине создания "Украинской повстанческой армии"*, а также по случаю Дня защитников и защитниц страны."Во время подготовки к сегодняшнему маршу в Киеве один из участников произнес фразу "За украинскую Украину без проклятых жидов и москалей". Автор высказывания одет в форму ВСУ нового образца", - говорится в сообщении еврейской общины в Telegram.В общине сообщили, что намерены обратиться в полицию с заявлением о правонарушении по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", так как считают высказывание проявлением антисемитизма. Также организация намерена обратиться в министерство обороны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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в мире, украина, киев