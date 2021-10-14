https://ria.ru/20211014/amnistiya-1754546993.html

Песков переадресовал МВД вопрос о миграционной амнистии

Песков переадресовал МВД вопрос о миграционной амнистии - РИА Новости, 14.10.2021

Песков переадресовал МВД вопрос о миграционной амнистии

Миграционная амнистия для граждан Узбекистана – это не вопрос Кремля, получить комментарий можно в МВД или у миграционных властей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:23

2021-10-14T13:23

2021-10-14T13:41

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Миграционная амнистия для граждан Узбекистана – это не вопрос Кремля, получить комментарий можно в МВД или у миграционных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия разрешила въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны, сообщило в среду посольство Узбекистана на своем сайте. Также отмечалось, что предоставленная "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов."Смотрите, это все-таки не вопрос для администрации президента. Это вопрос для наших миграционных властей и для МВД. И я рекомендую вам туда обратиться",- ответил Песков на вопрос журналистов, как подобное решение может повлиять на криминогенную обстановку.Песков также подтвердил, что решение о подобной амнистии принял не Кремль. "Конечно", - сказал он.

https://ria.ru/20210716/polsha-1741485958.html

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в мире, узбекистан, дмитрий песков, россия