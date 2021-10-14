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Песков переадресовал МВД вопрос о миграционной амнистии
Песков переадресовал МВД вопрос о миграционной амнистии - РИА Новости, 14.10.2021
Песков переадресовал МВД вопрос о миграционной амнистии
Миграционная амнистия для граждан Узбекистана – это не вопрос Кремля, получить комментарий можно в МВД или у миграционных властей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:23
2021-10-14T13:41
в мире
узбекистан
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Миграционная амнистия для граждан Узбекистана – это не вопрос Кремля, получить комментарий можно в МВД или у миграционных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия разрешила въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны, сообщило в среду посольство Узбекистана на своем сайте. Также отмечалось, что предоставленная "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов."Смотрите, это все-таки не вопрос для администрации президента. Это вопрос для наших миграционных властей и для МВД. И я рекомендую вам туда обратиться",- ответил Песков на вопрос журналистов, как подобное решение может повлиять на криминогенную обстановку.Песков также подтвердил, что решение о подобной амнистии принял не Кремль. "Конечно", - сказал он.
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в мире, узбекистан, дмитрий песков, россия
13:23 14.10.2021 (обновлено: 13:41 14.10.2021)
 
Песков переадресовал МВД вопрос о миграционной амнистии

Песков переадресовал МВД вопрос о миграционной амнистии для граждан Узбекистана

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Миграционная амнистия для граждан Узбекистана – это не вопрос Кремля, получить комментарий можно в МВД или у миграционных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия разрешила въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны, сообщило в среду посольство Узбекистана на своем сайте. Также отмечалось, что предоставленная "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.
"Смотрите, это все-таки не вопрос для администрации президента. Это вопрос для наших миграционных властей и для МВД. И я рекомендую вам туда обратиться",- ответил Песков на вопрос журналистов, как подобное решение может повлиять на криминогенную обстановку.
Песков также подтвердил, что решение о подобной амнистии принял не Кремль. "Конечно", - сказал он.
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