https://ria.ru/20211014/altay-1754526890.html
На Алтае умер подросток, которого в шутку подожгли сверстники
На Алтае умер подросток, которого в шутку подожгли сверстники - РИА Новости, 14.10.2021
На Алтае умер подросток, которого в шутку подожгли сверстники
Четырнадцатилетний мальчик, которого подростки в сентябре из шалости облили бензином и подожгли, скончался в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:04
2021-10-14T12:04
2021-10-14T12:08
происшествия
алтайский край
горняк
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БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик, которого подростки в сентябре из шалости облили бензином и подожгли, скончался в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону."Подросток скончался", - рассказали в следственном управлении.Ранее сообщалось, что вечером 5 сентября в городе Горняке 14-летний подросток находился на территории домовладения с двумя сверстниками. Один из его друзей "из шалости" облил одежду товарища бензином и зажег рядом зажигалку. В результате произошедшего подросток получил 50% ожога тела и был доставлен в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).В СУСК РИА Новости уточнили, что дело пока не переквалифицировали.
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происшествия, алтайский край, горняк, россия
12:04 14.10.2021 (обновлено: 12:08 14.10.2021)
На Алтае умер подросток, которого в шутку подожгли сверстники
На Алтае умер подросток, которого сверстники в сентябре облили бензином и подожгли