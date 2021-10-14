https://ria.ru/20211014/altay-1754526890.html

На Алтае умер подросток, которого в шутку подожгли сверстники

На Алтае умер подросток, которого в шутку подожгли сверстники - РИА Новости, 14.10.2021

На Алтае умер подросток, которого в шутку подожгли сверстники

Четырнадцатилетний мальчик, которого подростки в сентябре из шалости облили бензином и подожгли, скончался в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:04

2021-10-14T12:04

2021-10-14T12:08

происшествия

алтайский край

горняк

россия

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БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик, которого подростки в сентябре из шалости облили бензином и подожгли, скончался в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону."Подросток скончался", - рассказали в следственном управлении.Ранее сообщалось, что вечером 5 сентября в городе Горняке 14-летний подросток находился на территории домовладения с двумя сверстниками. Один из его друзей "из шалости" облил одежду товарища бензином и зажег рядом зажигалку. В результате произошедшего подросток получил 50% ожога тела и был доставлен в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).В СУСК РИА Новости уточнили, что дело пока не переквалифицировали.

https://ria.ru/20210910/podzhog-1749578256.html

алтайский край

горняк

россия

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2021

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происшествия, алтайский край, горняк, россия