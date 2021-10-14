https://ria.ru/20211014/airpods-1754538481.html

Apple покажет новые наушники AirPods 3 в октябре

Apple покажет новые наушники AirPods 3 в октябре - РИА Новости, 14.10.2021

Apple покажет новые наушники AirPods 3 в октябре

Третье поколение tws-гарнитуры AirPods все-таки представят в этом году. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на китайский источник. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:52

2021-10-14T12:52

2021-10-14T12:52

наука

технологии

купертино

apple

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Третье поколение tws-гарнитуры AirPods все-таки представят в этом году. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на китайский источник.Наушники станут одной из центральных новинок второй осенней презентации Apple. Они заменят морально устаревшие AirPods 2, которые являются небольшой модернизацией первого поколения беспроводной гарнитуры Apple.AirPods 3 будут выполнены в дизайне, напоминающем AirPods Pro. Модель лишат силиконовых амбушюр и активного шумоподавления, которые останутся особенностью флагманских tws.Вторая осенняя презентация Apple состоится 18 октября — ее подтвердили в Купертино. Помимо наушников, на ней могут представить новые ноутбуки MacBook с процессором M1X.

https://ria.ru/20210621/airtag-1737587171.html

купертино

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технологии, купертино, apple