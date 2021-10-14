https://ria.ru/20211014/afganistan-1754622711.html

Талибы заявили, что вернули женщин в здравоохранение

Талибы заявили, что вернули женщин в здравоохранение - РИА Новости, 14.10.2021

Талибы заявили, что вернули женщин в здравоохранение

Представители афганского движения "Талибан"* (признано в РФ террористическим и запрещено) на переговорах в Анкаре заявили, что вернули женщин в сектор... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T18:15

2021-10-14T18:15

2021-10-14T18:49

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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Представители афганского движения "Талибан"* (признано в РФ террористическим и запрещено) на переговорах в Анкаре заявили, что вернули женщин в сектор здравоохранения страны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Мы сделали талибам несколько предложений. Для мира в стране нужно инклюзивное правительство с участием всех групп населения. Предложили включить женщин в общественную жизнь, в работу, бизнес, содействовать учебе девочек. Это не только пожелание западных стран, но и практика мусульманских стран и их ожидания. Нам сказали, что в сектор здравоохранения женщины уже вернулись", - сказал Чавушоглу журналистам по окончании переговоров.Он добавил, что все предложения Турция выдвинула как равный партнер по переговорам, а не с позиции "старшего брата".Ранее источник в МИД Турции подтвердил РИА Новости прибытие в Анкару делегации из Афганистана во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве страны Амиром Ханом Муттаки. Как ранее сообщил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи, делегация движения "Талибан"* под председательством Муттаки направилась на переговоры в Турцию.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211014/afganistan-1754618394.html

https://ria.ru/20210921/afganistan-1751132901.html

https://ria.ru/20211012/afganistan-1754278954.html

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в мире, анкара, талибан, турция, россия