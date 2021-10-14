Турция обсудила с Талибаном* возвращение афганских беженцев на родину
Турция обсудила в Анкаре с делегацией "Талибана" возвращение афганских беженцев на родину
© AP Photo / Emrah GurelАфганские мигранты в Татване, на востоке Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Турция обсудила в Анкаре с делегацией "Талибана"* возвращение на родину афганских беженцев, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"В Турции есть афганские беженцы, многие из них хотят вернуться. Талибы сказали, что помогут им в случае возвращения. Мы также обсудили, какие шаги можно принять, чтобы новых волн беженцев из Афганистана не было", - сказал Чавушоглу журналистам по окончании переговоров.
Он отметил, что получил от делегации "Талибана"* информацию о ситуации в Афганистане. "Турция оказывает гумпомощь, отправили в Афганистан, работаем над этим дальше. Важно не допустить падения экономики в стране. Не менее важно бороться с терроризмом, любой вакуум власти сразу вызовет рост атак террористов. И мы это уже увидели", - добавил турецкий министр.
Ранее источник в МИД Турции подтвердил РИА Новости прибытие в Анкару делегации из Афганистана во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве страны Амиром Ханом Муттаки. Как ранее сообщил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи, делегация движения "Талибан"* под председательством Муттаки направилась на переговоры в Турцию.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация