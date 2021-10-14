Талибан* пригрозил "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний
Талибан пригрозил "заблокировать" рейсы Kam Air и Pakistan International Airlines
© AP Photo / Bernat ArmangueАэропорт Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
КАБУЛ, 14 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* пригрозило "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний Kam Air и Pakistan International Airlines, если те не снизят цены на билеты до того уровня, на котором они находились до прихода талибов к власти в Афганистане.
"Частные авиакомпании PIA и Kam Air проинформированы о том, что цены на билеты должны быть скорректированы до стоимости, по которой они продавались до прихода (к власти) Исламского эмирата (название государства талибов)", - написал представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter со ссылкой на министерство авиации и транспорта.
Отмечается, что в случае отказа отрегулировать цены рейсы компаний будут "заблокированы."
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация