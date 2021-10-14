Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/afganistan-1754567369.html
Талибан* пригрозил "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний
Талибан* пригрозил "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний - РИА Новости, 14.10.2021
Талибан* пригрозил "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний
Движение "Талибан"* пригрозило "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний Kam Air и Pakistan International Airlines, если те не снизят цены на билеты до того... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:41
2021-10-14T14:41
в мире
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749415402_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75d3917846f16ef88624f6bb151fdab4.jpg
КАБУЛ, 14 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* пригрозило "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний Kam Air и Pakistan International Airlines, если те не снизят цены на билеты до того уровня, на котором они находились до прихода талибов к власти в Афганистане."Частные авиакомпании PIA и Kam Air проинформированы о том, что цены на билеты должны быть скорректированы до стоимости, по которой они продавались до прихода (к власти) Исламского эмирата (название государства талибов)", - написал представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter со ссылкой на министерство авиации и транспорта.Отмечается, что в случае отказа отрегулировать цены рейсы компаний будут "заблокированы."В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/ssha-1754516071.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749415402_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_9d73395b8470cc2e9dff1201eb7dc9c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
14:41 14.10.2021
 
Талибан* пригрозил "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний

Талибан пригрозил "заблокировать" рейсы Kam Air и Pakistan International Airlines

© AP Photo / Bernat ArmangueАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 14 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* пригрозило "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний Kam Air и Pakistan International Airlines, если те не снизят цены на билеты до того уровня, на котором они находились до прихода талибов к власти в Афганистане.
"Частные авиакомпании PIA и Kam Air проинформированы о том, что цены на билеты должны быть скорректированы до стоимости, по которой они продавались до прихода (к власти) Исламского эмирата (название государства талибов)", - написал представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter со ссылкой на министерство авиации и транспорта.
Отмечается, что в случае отказа отрегулировать цены рейсы компаний будут "заблокированы."
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
Пассажиры возле контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту О'Хара в Чикаго - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 11:24В мире
США могут разрешить въезд работавшим при талибах функционерам "Талибана"*
 
В миреТалибанАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
02:15Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
01:45В минобороны Азербайджана отвергли причастность к инциденту в Карабахе
Лента новостейМолния