https://ria.ru/20211014/afganistan-1754567369.html

Талибан* пригрозил "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний

Талибан* пригрозил "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний - РИА Новости, 14.10.2021

Талибан* пригрозил "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний

Движение "Талибан"* пригрозило "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний Kam Air и Pakistan International Airlines, если те не снизят цены на билеты до того... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:41

2021-10-14T14:41

2021-10-14T14:41

в мире

талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 14 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* пригрозило "заблокировать" рейсы частных авиакомпаний Kam Air и Pakistan International Airlines, если те не снизят цены на билеты до того уровня, на котором они находились до прихода талибов к власти в Афганистане."Частные авиакомпании PIA и Kam Air проинформированы о том, что цены на билеты должны быть скорректированы до стоимости, по которой они продавались до прихода (к власти) Исламского эмирата (название государства талибов)", - написал представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter со ссылкой на министерство авиации и транспорта.Отмечается, что в случае отказа отрегулировать цены рейсы компаний будут "заблокированы."В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/ssha-1754516071.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд