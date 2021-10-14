https://ria.ru/20211014/adel-1754589737.html

Певица Адель назвала дату выхода первого за шесть лет альбома

Певица Адель назвала дату выхода первого за шесть лет альбома - РИА Новости, 14.10.2021

Певица Адель назвала дату выхода первого за шесть лет альбома

Британская певица Адель, которая ранее заявляла, что больше не будет выступать с концертами, в четверг объявила, что ее первый за шесть лет новый альбом выйдет... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:15

2021-10-14T17:15

2021-10-14T17:15

культура

адель эдкинс

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ЛОНДОН, 14 окт - РИА Новости. Британская певица Адель, которая ранее заявляла, что больше не будет выступать с концертами, в четверг объявила, что ее первый за шесть лет новый альбом выйдет в ноябре."На пути к этому я узнала много невероятных истин о себе. Я сбросила с себя много слоев, но при этом окутала себя в новые. Я обнаружила по-настоящему полезный здоровый образ мышления, которым можно руководствоваться, и я чувствую, что наконец-то снова обрела свои чувства. Я бы даже сказала, что я никогда в жизни не чувствовала себя более умиротворенной… И наконец я готова выпустить альбом", - написала Адель в инстаграм.Альбом называется "30", а релиз запланирован на 19 ноября.Певица написала, что последние годы были самым "турбулентным" периодом в ее жизни. По ее словам, этот тяжелый период помог ей пережить "друг", который поддерживал и заботился о ней.В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия. Она подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge. В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.

https://ria.ru/20211006/adel-1753230031.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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адель эдкинс, новости культуры, музыка