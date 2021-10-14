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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211014/adel-1754589737.html
Певица Адель назвала дату выхода первого за шесть лет альбома
Певица Адель назвала дату выхода первого за шесть лет альбома - РИА Новости, 14.10.2021
Певица Адель назвала дату выхода первого за шесть лет альбома
Британская певица Адель, которая ранее заявляла, что больше не будет выступать с концертами, в четверг объявила, что ее первый за шесть лет новый альбом выйдет... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:15
2021-10-14T17:15
культура
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ЛОНДОН, 14 окт - РИА Новости. Британская певица Адель, которая ранее заявляла, что больше не будет выступать с концертами, в четверг объявила, что ее первый за шесть лет новый альбом выйдет в ноябре."На пути к этому я узнала много невероятных истин о себе. Я сбросила с себя много слоев, но при этом окутала себя в новые. Я обнаружила по-настоящему полезный здоровый образ мышления, которым можно руководствоваться, и я чувствую, что наконец-то снова обрела свои чувства. Я бы даже сказала, что я никогда в жизни не чувствовала себя более умиротворенной… И наконец я готова выпустить альбом", - написала Адель в инстаграм.Альбом называется "30", а релиз запланирован на 19 ноября.Певица написала, что последние годы были самым "турбулентным" периодом в ее жизни. По ее словам, этот тяжелый период помог ей пережить "друг", который поддерживал и заботился о ней.В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия. Она подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge. В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.
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адель эдкинс, новости культуры, музыка
17:15 14.10.2021
 
Певица Адель назвала дату выхода первого за шесть лет альбома

Первый за шесть лет новый альбом певицы Адель выйдет 19 ноября

© AFP 2021 / Getty Images/Ronald MartinezПевица Адель
Певица Адель - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Ronald Martinez
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 14 окт - РИА Новости. Британская певица Адель, которая ранее заявляла, что больше не будет выступать с концертами, в четверг объявила, что ее первый за шесть лет новый альбом выйдет в ноябре.
"На пути к этому я узнала много невероятных истин о себе. Я сбросила с себя много слоев, но при этом окутала себя в новые. Я обнаружила по-настоящему полезный здоровый образ мышления, которым можно руководствоваться, и я чувствую, что наконец-то снова обрела свои чувства. Я бы даже сказала, что я никогда в жизни не чувствовала себя более умиротворенной… И наконец я готова выпустить альбом", - написала Адель в инстаграм.
Альбом называется "30", а релиз запланирован на 19 ноября.
Певица написала, что последние годы были самым "турбулентным" периодом в ее жизни. По ее словам, этот тяжелый период помог ей пережить "друг", который поддерживал и заботился о ней.
"Я собрала по кусочкам свой дом и свое сердце, и этот альбом рассказывает об этом", - написала Адель.
В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия. Она подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge. В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.
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