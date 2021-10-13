https://ria.ru/20211013/zuev-1754360990.html

Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении

Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении - РИА Новости, 13.10.2021

Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении

Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:10

2021-10-13T13:10

2021-10-13T15:50

происшествия

москва

московская высшая школа социальных и экономических наук

сергей зуев

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Зуева", - сказали в суде.Полиция в своем ходатайстве просит установить срок ареста до 7 декабря.Ранее он был допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей, принадлежащих ФНФРО.Как рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Кирилл Беспалов, Зуев вину не признает.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ."Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

https://ria.ru/20210930/kagarlitskiy-1752541462.html

https://ria.ru/20211012/rakova-1754175429.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, сергей зуев