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Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении
Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении - РИА Новости, 13.10.2021
Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении
Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:10
2021-10-13T15:50
происшествия
москва
московская высшая школа социальных и экономических наук
сергей зуев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Зуева", - сказали в суде.Полиция в своем ходатайстве просит установить срок ареста до 7 декабря.Ранее он был допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей, принадлежащих ФНФРО.Как рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Кирилл Беспалов, Зуев вину не признает.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ."Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
https://ria.ru/20210930/kagarlitskiy-1752541462.html
https://ria.ru/20211012/rakova-1754175429.html
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происшествия, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, сергей зуев
13:10 13.10.2021 (обновлено: 15:50 13.10.2021)
 
Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении

Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки" Сергея Зуева, подозреваемого в хищении

© АГН "Москва"Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© АГН "Москва"
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Зуева", - сказали в суде.
Полиция в своем ходатайстве просит установить срок ареста до 7 декабря.
Ранее он был допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей, принадлежащих ФНФРО.
Политолог Борис Кагарлицкий - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 18:03
В Москве арестовали преподавателя "Шанинки" Кагарлицкого
Как рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Кирилл Беспалов, Зуев вину не признает.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.
Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ.
"Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 12:38
В Кремле высказались о задержании экс-замминистра Раковой
 
ПроисшествияМоскваМосковская высшая школа социальных и экономических наукСергей Зуев
 
 
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