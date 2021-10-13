14:11 13.10.2021 (обновлено: 14:21 13.10.2021)
Суд в Белоруссии отклонил жалобу на арест журналиста Можейко
Суд в Белоруссии отклонил жалобу на арест журналиста "КП в Беларуси" Можейко
МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Суд Партизанского района Минска в среду не удовлетворил жалобу на избранную для журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко меру пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости.
"Жалобу на постановление... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Геннадия Можейко оставить без удовлетворения", - сказала судья.
По ее словам, решение может быть обжаловано и опротестовано в Минском городском суде в установленном законодательством порядке. Заседание проходило в закрытом режиме, но решение было оглашено открыто.
Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.
Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Спустя 10 суток с момента содержания он не вышел из изолятора, что может говорить о предъявлении ему обвинения.
Защита Можейко подала жалобу на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщала один из адвокатов журналиста. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
7 октября, 12:52В Кремле не подтвердили обращение Можейко за гражданством России