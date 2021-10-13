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В Кремле отвергли связь отставки Миронова с результатами ЕР на выборах
В Кремле отвергли связь отставки Миронова с результатами ЕР на выборах - РИА Новости, 13.10.2021
В Кремле отвергли связь отставки Миронова с результатами ЕР на выборах
Прямой взаимосвязи в связи с отставкой губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и не самыми высокими показателями "Единой России" в регионе на выборах... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:26
2021-10-13T12:26
2021-10-13T12:26
политика
ярославская область
владимир путин
дмитрий песков
единая россия
госдума рф
михаил евраев
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Прямой взаимосвязи в связи с отставкой губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и не самыми высокими показателями "Единой России" в регионе на выборах нет, традиционно есть субъекты, где поддержка партии выше, а где-то чуть ниже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник президент РФ Владимир Путин принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области, бывший замглавы ФАС Михаил Евраев был назначен врио главы региона. Миронов стал помощником президента и будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Анатолий Серышев - кадровую тематику силового блока."Нет, прямой взаимосвязи нет. Вы знаете, что есть регионы, где партия "Единая Россия" пользуется большей популярностью, есть регионы, где она пользуется меньшей популярностью. Это традиционно бывает. В данном случае действительно Ярославская область относится к тем регионам, где традиционно у "Единой России" чуть пониже результативность. Это тот регион, где партии нужно будет сконцентрировать большие усилия в дальнейшем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли связь между отставкой губернатора Ярословской области и низкими процентами на выборах в Госдуму у "Единой России" в этом регионе.
https://ria.ru/20211012/gubernator-1754270928.html
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политика, ярославская область, владимир путин, дмитрий песков, единая россия, госдума рф, михаил евраев, россия
В Кремле отвергли связь отставки Миронова с результатами ЕР на выборах
Песков отверг связь отставки Миронова с результатами "Единой России" в Ярославской области