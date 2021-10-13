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Украинский суд заочно арестовал сына Януковича
Украинский суд заочно арестовал сына Януковича - РИА Новости, 13.10.2021
Украинский суд заочно арестовал сына Януковича
Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал сына экс-президента страны Виктора Януковича Александра по делу о присвоении и отмывании средств, сообщила РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:31
2021-10-13T17:50
украина
александр янукович
в мире
виктор янукович
евромайдан
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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал сына экс-президента страны Виктора Януковича Александра по делу о присвоении и отмывании средств, сообщила в среду пресс-служба суда."Тринадцатого октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - ред.) и избрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia)", - говорится на сайте.Согласно украинскому законодательству, в случае его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту возбуждения уголовного дела, суд при его участии рассмотрит вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке.Действия сына Януковича квалифицировали по таким статьям, как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Максимальная санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20210820/yanukovich-1746609897.html
https://ria.ru/20210819/evromaydan-1746442072.html
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украина, александр янукович, в мире, виктор янукович, евромайдан, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
17:31 13.10.2021 (обновлено: 17:50 13.10.2021)
 
Украинский суд заочно арестовал сына Януковича

Украинский суд заочно арестовал сына Януковича по делу о присвоении и отмывании средств

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал сына экс-президента страны Виктора Януковича Александра по делу о присвоении и отмывании средств, сообщила в среду пресс-служба суда.
"Тринадцатого октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - ред.) и избрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia)", - говорится на сайте.
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Согласно украинскому законодательству, в случае его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту возбуждения уголовного дела, суд при его участии рассмотрит вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке.
Действия сына Януковича квалифицировали по таким статьям, как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Максимальная санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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УкраинаАлександр ЯнуковичВ миреВиктор ЯнуковичЕвромайданНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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