https://ria.ru/20211013/yanukovich-1754424649.html

Украинский суд заочно арестовал сына Януковича

Украинский суд заочно арестовал сына Януковича - РИА Новости, 13.10.2021

Украинский суд заочно арестовал сына Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал сына экс-президента страны Виктора Януковича Александра по делу о присвоении и отмывании средств, сообщила РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:31

2021-10-13T17:31

2021-10-13T17:50

украина

александр янукович

в мире

виктор янукович

евромайдан

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал сына экс-президента страны Виктора Януковича Александра по делу о присвоении и отмывании средств, сообщила в среду пресс-служба суда."Тринадцатого октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - ред.) и избрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia)", - говорится на сайте.Согласно украинскому законодательству, в случае его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту возбуждения уголовного дела, суд при его участии рассмотрит вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке.Действия сына Януковича квалифицировали по таким статьям, как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Максимальная санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20210820/yanukovich-1746609897.html

https://ria.ru/20210819/evromaydan-1746442072.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, александр янукович, в мире, виктор янукович, евромайдан, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)