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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211013/whatsapp-1754421903.html
Для пользователей WhatsApp подготовили новую функцию
Для пользователей WhatsApp подготовили новую функцию - РИА Новости, 13.10.2021
Для пользователей WhatsApp подготовили новую функцию
В мессенджере WhatsApp появится возможность управления резервной копией. Опцию обнаружил портал WABetaInfo. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:20
2021-10-13T18:31
наука
технологии
apple ios
google android
google
whatsapp inc.
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появится возможность управления резервной копией. Опцию обнаружил портал WABetaInfo.Приложение предложит пользователям самостоятельно выбирать, какую именно информацию хранить в резервной копии. Это могут быть фотографии, аудио, видео, документы и другие файлы. WhatsApp научится отображать размер архива для каждого раздела, что поможет рассчитать точный размер бэкапа.Возможно, так WhatsApp готовится к будущему ограничению для каждого пользователя, лимит которого составит два гигабайта на Google Диске. Впрочем, информация о новых условиях хранения бэкапов мессенджера на облако Google пока не официальна.Функция проходит бета-тестирование. WhatsApp добавит ее в одно из ближайших обновлений для Android и iOS.
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технологии, apple ios, google android, google, whatsapp inc.
17:20 13.10.2021 (обновлено: 18:31 13.10.2021)
 

Для пользователей WhatsApp подготовили новую функцию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появится возможность управления резервной копией. Опцию обнаружил портал WABetaInfo.
Приложение предложит пользователям самостоятельно выбирать, какую именно информацию хранить в резервной копии. Это могут быть фотографии, аудио, видео, документы и другие файлы. WhatsApp научится отображать размер архива для каждого раздела, что поможет рассчитать точный размер бэкапа.
Возможно, так WhatsApp готовится к будущему ограничению для каждого пользователя, лимит которого составит два гигабайта на Google Диске. Впрочем, информация о новых условиях хранения бэкапов мессенджера на облако Google пока не официальна.
Функция проходит бета-тестирование. WhatsApp добавит ее в одно из ближайших обновлений для Android и iOS.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 15:34В мире
В WhatsApp усовершенствуют голосовые сообщения
 
НаукаТехнологииApple iOSGoogle AndroidGoogleWhatsApp Inc.
 
 
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