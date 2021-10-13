https://ria.ru/20211013/whatsapp-1754421903.html

Для пользователей WhatsApp подготовили новую функцию

Для пользователей WhatsApp подготовили новую функцию - РИА Новости, 13.10.2021

Для пользователей WhatsApp подготовили новую функцию

В мессенджере WhatsApp появится возможность управления резервной копией. Опцию обнаружил портал WABetaInfo. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:20

2021-10-13T17:20

2021-10-13T18:31

наука

технологии

apple ios

google android

google

whatsapp inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_0:320:3072:2047_1920x0_80_0_0_311e92754fbe4128f31bc8d6d9a998a4.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появится возможность управления резервной копией. Опцию обнаружил портал WABetaInfo.Приложение предложит пользователям самостоятельно выбирать, какую именно информацию хранить в резервной копии. Это могут быть фотографии, аудио, видео, документы и другие файлы. WhatsApp научится отображать размер архива для каждого раздела, что поможет рассчитать точный размер бэкапа.Возможно, так WhatsApp готовится к будущему ограничению для каждого пользователя, лимит которого составит два гигабайта на Google Диске. Впрочем, информация о новых условиях хранения бэкапов мессенджера на облако Google пока не официальна.Функция проходит бета-тестирование. WhatsApp добавит ее в одно из ближайших обновлений для Android и iOS.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/golos-1754039411.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple ios, google android, google, whatsapp inc.