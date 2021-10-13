https://ria.ru/20211013/vystavka-1754382229.html

В Москве открывается выставка "ORЁLEXPO 2021"

В Москве открывается выставка "ORЁLEXPO 2021" - РИА Новости, 13.10.2021

В Москве открывается выставка "ORЁLEXPO 2021"

Московская международная выставка оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021" пройдет с 14 по 17 октября в Московском гостином дворе. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:40

2021-10-13T14:40

2021-10-13T15:11

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754389169_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_a4d61d571ccb4dcf78bd2d636556d167.jpg

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Московская международная выставка оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021" пройдет с 14 по 17 октября в Московском гостином дворе.Программный директор выставки Ирина Гордина сообщила, что площадь экспозиции увеличилась в полтора раза по сравнению с прошлогодней выставкой. Свою продукцию представят более 150 российских и зарубежных компаний. Важной частью мероприятия станут профессиональные круглые столы и деловые обсуждения.Участников ждут сессии по охотничьему туризму, развитию территорий, работе с дикоросами, киберспорту, спортивной стрельбе, встречи с лидерами отрасли и олимпийскими чемпионами.Очень интересны, по словам программного директора, мастер-классы 16-17 октября.Но не только вопросы жизнеобеспечения станут темой интерактива с посетителями. Один из сюрпризов выставки – кулинарный мастер-класс, посвящённый тому, как правильно и вкусно приготовить дичь.На выставке планируется демонстрировать фильмы, будет работать импровизированный музей старинного и антикварного оружия, которое можно будет подержать в руках. А ещё посетителей выставки впервые ждёт встреча с охотничьими собаками - лайками российских пород.Также на выставке "ORЁLEXPO 2021" пройдет мировая премьера титановых ружей Cosmi. Свои новинки представят крупнейшие игроки рынка. Приобрести выбранное оружие можно будет в специализированных магазинах, предварительно забронировав его на выставке.Меры антиковидной безопасности на выставке будут обеспечены в полном объеме. Для соблюдения социальной дистанции для гостей выставки будут установлены интервалы посещения.Выставка "ORЁLEXPO" стала одной из самых знаковых в оружейной отрасли B2B-площадкой. В 2020 году выставку с участием 130 экспонентов посетили более 13 тысяч гостей, в дискуссиях приняли участие более 100 экспертов.Цель отраслевой выставки – объединение на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество