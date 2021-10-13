14:40 13.10.2021 (обновлено: 15:11 13.10.2021)
В Москве открывается выставка "ORЁLEXPO 2021"
© Фото : Дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"Выставка "ORЁLEXPO 2021"
© Фото : Дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Московская международная выставка оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021" пройдет с 14 по 17 октября в Московском гостином дворе.
Программный директор выставки Ирина Гордина сообщила, что площадь экспозиции увеличилась в полтора раза по сравнению с прошлогодней выставкой. Свою продукцию представят более 150 российских и зарубежных компаний. Важной частью мероприятия станут профессиональные круглые столы и деловые обсуждения.
"Прежде всего, всех волнует закон об оружии, изменения, которые в нем произошли и частично не вступили ещё в силу. На первой же деловой сессии мы разберем вопросы, связанные с безопасностью и воспитанием культуры обращения с оружием, законодательные, психологические и профессиональные нормы применительно к предупреждению массшутинга", - сказала Гордина.
Участников ждут сессии по охотничьему туризму, развитию территорий, работе с дикоросами, киберспорту, спортивной стрельбе, встречи с лидерами отрасли и олимпийскими чемпионами.
Очень интересны, по словам программного директора, мастер-классы 16-17 октября.
"Специалисты расскажут о выживании в лесу, объяснят, как защититься, если вы подверглись атаке со стороны зверя или человека, об оказании первой помощи", - отметила Гордина.
Но не только вопросы жизнеобеспечения станут темой интерактива с посетителями. Один из сюрпризов выставки – кулинарный мастер-класс, посвящённый тому, как правильно и вкусно приготовить дичь.
"Посетители смогут протестировать свою меткость в тирах – как в обычных (с соблюдением всех мер безопасности), так и основанных на технологии виртуальной реальности", - рассказала Гордина.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПрограммный директор выставки оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021" Ирина Гордина
Программный директор выставки оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021" Ирина Гордина
На выставке планируется демонстрировать фильмы, будет работать импровизированный музей старинного и антикварного оружия, которое можно будет подержать в руках. А ещё посетителей выставки впервые ждёт встреча с охотничьими собаками - лайками российских пород.
Также на выставке "ORЁLEXPO 2021" пройдет мировая премьера титановых ружей Cosmi. Свои новинки представят крупнейшие игроки рынка. Приобрести выбранное оружие можно будет в специализированных магазинах, предварительно забронировав его на выставке.
Меры антиковидной безопасности на выставке будут обеспечены в полном объеме. Для соблюдения социальной дистанции для гостей выставки будут установлены интервалы посещения.
Выставка "ORЁLEXPO" стала одной из самых знаковых в оружейной отрасли B2B-площадкой. В 2020 году выставку с участием 130 экспонентов посетили более 13 тысяч гостей, в дискуссиях приняли участие более 100 экспертов.
Цель отраслевой выставки – объединение на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития.