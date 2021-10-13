https://ria.ru/20211013/vvp-1754403036.html
Россия может выйти на рекордный рост ВВП по итогам 2021 года, заявил Путин
Россия может выйти на рекордный рост ВВП по итогам 2021 года, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
Россия может выйти на рекордный рост ВВП по итогам 2021 года, заявил Путин
Россия по итогам 2021 года может выйти на серьезный и даже рекордный рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:02
2021-10-13T16:02
2021-10-13T16:55
россия
экономика
ввп
москва
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия по итогам 2021 года может выйти на серьезный и даже рекордный рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе."Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный, на самом деле", - сказал президент.Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022-2023 годах - на уровне 3%.В соответствии с данными Росстата, рост ВВП РФ в текущем году может быть максимальным за последние 10 лет, поскольку сопоставимый с прогнозным рост экономики был отмечен в 2011 году, когда составил 4,3% (с 2012 года Росстат перешел на новую методологию оценки ВВП).Кроме того, в номинальном выражении, по прогнозу Минэкономразвития, объем ВВП РФ в текущем году превысит 124 триллиона рублей, что является максимальным значением за новейшую историю России.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211013/inflyatsiya-1754363049.html
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россия, экономика, ввп, москва, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, федеральная служба государственной статистики (росстат)
16:02 13.10.2021 (обновлено: 16:55 13.10.2021)
Россия может выйти на рекордный рост ВВП по итогам 2021 года, заявил Путин
Путин: Россия может выйти на рекордный рост ВВП по итогам 2021 года