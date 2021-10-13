https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754412780.html
Путин рассказал о встрече с главой ЦБ
Путин рассказал о встрече с главой ЦБ - РИА Новости, 13.10.2021
Путин рассказал о встрече с главой ЦБ
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во вторник встретился с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и обсудил финансовую политику. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:37
2021-10-13T16:37
2021-10-13T17:03
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
москва
эльвира набиуллина
российская энергетическая неделя - 2019
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во вторник встретился с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и обсудил финансовую политику."Я вчера только встречался с председателем Центрального банка России, и мы говорили о нашей финансовой политике", - сказал Путин на Российской энергетической неделе.В своем выступлении на РЭН президент РФ в частности, выразил обеспокоенность высокими темпами роста потребительских цен в России. "У нас на 7% подросли цены на продовольствие",– сказал он, добавив, что одной из причин такого роста цен является ситуация на мировых рынках энергоресурсов.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, москва, эльвира набиуллина, российская энергетическая неделя - 2019
16:37 13.10.2021 (обновлено: 17:03 13.10.2021)
Путин рассказал о встрече с главой ЦБ
Путин сообщил, что во вторник встретился с главой ЦБ и обсудил финансовую политику