https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754412780.html

Путин рассказал о встрече с главой ЦБ

Путин рассказал о встрече с главой ЦБ - РИА Новости, 13.10.2021

Путин рассказал о встрече с главой ЦБ

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во вторник встретился с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и обсудил финансовую политику. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:37

2021-10-13T16:37

2021-10-13T17:03

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

москва

эльвира набиуллина

российская энергетическая неделя - 2019

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во вторник встретился с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и обсудил финансовую политику."Я вчера только встречался с председателем Центрального банка России, и мы говорили о нашей финансовой политике", - сказал Путин на Российской энергетической неделе.В своем выступлении на РЭН президент РФ в частности, выразил обеспокоенность высокими темпами роста потребительских цен в России. "У нас на 7% подросли цены на продовольствие",– сказал он, добавив, что одной из причин такого роста цен является ситуация на мировых рынках энергоресурсов.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/putin-1754396783.html

россия

москва

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2021

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владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, москва, эльвира набиуллина, российская энергетическая неделя - 2019