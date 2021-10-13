В Германии рассказали о подготовке встречи глав МИД "нормандской четверки"
Главы МИД "нормандской четверки" изучат возможность проведения саммита
© AP Photo / Michael SohnОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
© AP Photo / Michael Sohn
БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Готовящаяся встреча глав МИД "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе направлена на то, чтобы изучить, есть ли основания для проведения саммита, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"На этой встрече министерством иностранных дел будет изучено, есть ли основания для возможной последующей встречи глав правительств и государств, можно ли их изучить и подготовить ее. По этому вопросу мне сказать нечего", - заявил он на брифинге в среду.
По его словам, встреча глав МИД должна пройти "скоро". Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе добавила, что ее ведомству пока нечего сообщить по точной дате и месту проведения.
Отвечая на вопрос, почему встреча готовится именно сейчас, когда канцлер Ангела Меркель заканчивает работу на посту главы правительства, Зайберт отметил, что необходимость проведения встречи связана с "простоем" в процессе урегулирования конфликта на Украине.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит в "нормандском формате" было бы хорошо, но он должен быть подготовлен. В Кремле ранее заявили, что есть риск не успеть с проведением саммита в "нормандском формате" при уходящей с поста канцлера Германии Меркель.
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