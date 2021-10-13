https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754366522.html

В Германии рассказали о подготовке встречи глав МИД "нормандской четверки"

В Германии рассказали о подготовке встречи глав МИД "нормандской четверки" - РИА Новости, 13.10.2021

В Германии рассказали о подготовке встречи глав МИД "нормандской четверки"

Готовящаяся встреча глав МИД "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе направлена на то, чтобы изучить, есть ли... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:40

2021-10-13T13:40

2021-10-13T13:40

в мире

украина

париж

ангела меркель

мид германии

штеффен зайберт

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103680/50/1036805086_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_a3da55cceabc2f904767f05a9c1e3b15.jpg

БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Готовящаяся встреча глав МИД "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе направлена на то, чтобы изучить, есть ли основания для проведения саммита, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."На этой встрече министерством иностранных дел будет изучено, есть ли основания для возможной последующей встречи глав правительств и государств, можно ли их изучить и подготовить ее. По этому вопросу мне сказать нечего", - заявил он на брифинге в среду.По его словам, встреча глав МИД должна пройти "скоро". Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе добавила, что ее ведомству пока нечего сообщить по точной дате и месту проведения.Отвечая на вопрос, почему встреча готовится именно сейчас, когда канцлер Ангела Меркель заканчивает работу на посту главы правительства, Зайберт отметил, что необходимость проведения встречи связана с "простоем" в процессе урегулирования конфликта на Украине.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит в "нормандском формате" было бы хорошо, но он должен быть подготовлен. В Кремле ранее заявили, что есть риск не успеть с проведением саммита в "нормандском формате" при уходящей с поста канцлера Германии Меркель.

https://ria.ru/20211011/danbass-1754106675.html

https://ria.ru/20210928/sammit-1752200130.html

украина

париж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, париж, ангела меркель, мид германии, штеффен зайберт, россия