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США не пригласили Россию на встречу по борьбе с кибервымогательством
США не пригласили Россию на встречу по борьбе с кибервымогательством - РИА Новости, 13.10.2021
США не пригласили Россию на встречу по борьбе с кибервымогательством
США не стали приглашать Россию на первую многостороннюю встречу, посвященную выработке стратегии борьбы с вирусами-вымогателями, но не исключают ее участия в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:08
2021-10-13T12:08
в мире
безопасность
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. США не стали приглашать Россию на первую многостороннюю встречу, посвященную выработке стратегии борьбы с вирусами-вымогателями, но не исключают ее участия в подобных мероприятиях в будущем, сказала высокопоставленный представитель американской администрации.В виртуальной встрече, которая проводится в среду и четверг по инициативе Белого дома, примут участие министры и иные чиновники высокого ранга из 30 стран.Она добавила, что Россия и США взаимодействуют в решении проблемы вирусов-вымогателей в двустороннем формате. "У нас есть отдельный канал, по которому мы активно обсуждаем с Россией проблему вирусов-вымогателей", - сказала чиновница.Среди участников встречи – Австралия, Бразилия, Болгария, Канада, Чехия, Доминикана, Эстония, Евросоюз, Франция, Германия, Индия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Кения, Литва, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Польша, Южная Корея, Румыния, Сингапур, ЮАР, Швеция, Швейцария, Украина, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.США возлагают вину за наиболее резонансные кибератаки с требованием выкупа на хакерские криминальные группировки, базирующиеся в РФ, и требуют от российских властей пресекать их деятельность. В Москве отрицают причастность к взломам, но выражают готовность к сотрудничеству с США.По итогам российско-американского саммита, состоявшегося в июне в Женеве, стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.
https://ria.ru/20211012/obostrenie-1754187266.html
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в мире, безопасность, сша, россия
12:08 13.10.2021
 
США не пригласили Россию на встречу по борьбе с кибервымогательством

США не пригласили Россию на первую многостороннюю встречу по борьбе с кибервымогательством

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. США не стали приглашать Россию на первую многостороннюю встречу, посвященную выработке стратегии борьбы с вирусами-вымогателями, но не исключают ее участия в подобных мероприятиях в будущем, сказала высокопоставленный представитель американской администрации.
В виртуальной встрече, которая проводится в среду и четверг по инициативе Белого дома, примут участие министры и иные чиновники высокого ранга из 30 стран.
"Мы не приглашали Россию к участию в этом первом раунде обсуждений по ряду причин, включая различные ограничения... У нас идут активный диалог с Россией, но на этот конкретный форум они не приглашены, что не исключает будущих возможностей для их участия", - сказала представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.
Она добавила, что Россия и США взаимодействуют в решении проблемы вирусов-вымогателей в двустороннем формате. "У нас есть отдельный канал, по которому мы активно обсуждаем с Россией проблему вирусов-вымогателей", - сказала чиновница.
Флаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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США возлагают вину за наиболее резонансные кибератаки с требованием выкупа на хакерские криминальные группировки, базирующиеся в РФ, и требуют от российских властей пресекать их деятельность. В Москве отрицают причастность к взломам, но выражают готовность к сотрудничеству с США.
По итогам российско-американского саммита, состоявшегося в июне в Женеве, стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.
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