https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754335139.html

В Киеве потребовали ответа о готовности встречи Путина с Зеленским

В Киеве потребовали ответа о готовности встречи Путина с Зеленским - РИА Новости, 13.10.2021

В Киеве потребовали ответа о готовности встречи Путина с Зеленским

Киев ждет четкий ответ от РФ о готовности провести встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, она могла бы пройти в рамках... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:12

2021-10-13T11:12

2021-10-13T11:26

киев

мид украины

россия

в мире

украина

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Киев ждет четкий ответ от РФ о готовности провести встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, она могла бы пройти в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина), заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба."Я каждый день получаю какие-то посты из РФ, где какие-то официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи. И так уже комментируют, и сяк комментируют. С одной стороны они этой встречи избегают, а с другой стороны не могут прекратить о ней говорить", - сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция велась в Facebook. Он добавил, что Киев готов к такой встрече.Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение российского президента пытается не допустить эту встречу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин никогда не был против встречи с Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет.

https://ria.ru/20211011/peregovory-1753935343.html

https://ria.ru/20211011/zelenskiy-1753957991.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, мид украины, россия, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий кулеба