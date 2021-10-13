Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754335139.html
В Киеве потребовали ответа о готовности встречи Путина с Зеленским
В Киеве потребовали ответа о готовности встречи Путина с Зеленским - РИА Новости, 13.10.2021
В Киеве потребовали ответа о готовности встречи Путина с Зеленским
Киев ждет четкий ответ от РФ о готовности провести встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, она могла бы пройти в рамках... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:12
2021-10-13T11:26
киев
мид украины
россия
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Киев ждет четкий ответ от РФ о готовности провести встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, она могла бы пройти в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина), заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба."Я каждый день получаю какие-то посты из РФ, где какие-то официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи. И так уже комментируют, и сяк комментируют. С одной стороны они этой встречи избегают, а с другой стороны не могут прекратить о ней говорить", - сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция велась в Facebook. Он добавил, что Киев готов к такой встрече.Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение российского президента пытается не допустить эту встречу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин никогда не был против встречи с Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет.
https://ria.ru/20211011/peregovory-1753935343.html
https://ria.ru/20211011/zelenskiy-1753957991.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, мид украины, россия, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий кулеба
11:12 13.10.2021 (обновлено: 11:26 13.10.2021)
 
В Киеве потребовали ответа о готовности встречи Путина с Зеленским

Глава МИД Украины Кулеба потребовал четкого ответа о готовности встречи Путина с Зеленским

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Киев ждет четкий ответ от РФ о готовности провести встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, она могла бы пройти в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина), заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Я каждый день получаю какие-то посты из РФ, где какие-то официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи. И так уже комментируют, и сяк комментируют. С одной стороны они этой встречи избегают, а с другой стороны не могут прекратить о ней говорить", - сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция велась в Facebook. Он добавил, что Киев готов к такой встрече.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 01:53
Медведев назвал украинских лидеров невежественными людьми
"Сейчас мы ждем от РФ четкий ответ - готовы они встречаться или нет. Эта встреча может состояться в рамках нормандского саммита, если такой будет проведен, а мы хотим его проведения в ближайшее время. Может быть проведена отдельно. Но главное, что РФ сейчас выглядит растерянной и не может нам дать четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь?", - сказал Кулеба.
Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение российского президента пытается не допустить эту встречу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин никогда не был против встречи с Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 10:10
Климкин заявил, что встреча с Путиным поставит Зеленского "на шпагат"
 
КиевМИД УкраиныРоссияВ миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий Кулеба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Нуланд покинула администрацию президента России
13:21В Кремле рассказали об общении Путина с Мишустиным и Голиковой
13:20В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания
13:20Суд вынес приговор жительнице Самарской области за попытку убить младенца
13:20Нуланд рассказала о встрече в администрации президента
13:17В Казахстан прибыла авиагруппа для обеспечения посадки корабля с Пересильд
13:17Путин примет участие в Валдайском клубе в очном формате
13:12В Латвии зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19
13:10Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении
13:08В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве
13:07Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия в УК и УПК
13:05Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран
13:02В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили
13:02Экс-депутат заксобрания Петербурга предстанет перед судом за взятки
13:01Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
13:00В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
12:57Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
12:54В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
12:54В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
12:53Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
Лента новостейМолния