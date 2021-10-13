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Борисов встретился с президентом Кубы и передал привет от Путина

Борисов встретился с президентом Кубы и передал привет от Путина - РИА Новости, 13.10.2021

Борисов встретился с президентом Кубы и передал привет от Путина

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе визита на Кубу провел во вторник встречу с президентом карибской республики Мигелем Диас-Канелем, сообщили в аппарате... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T07:21

2021-10-13T07:21

2021-10-13T07:21

куба

юрий борисов (вице-премьер)

россия

мигель диас-канель

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ГАВАНА, 13 окт – РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе визита на Кубу провел во вторник встречу с президентом карибской республики Мигелем Диас-Канелем, сообщили в аппарате зампреда правительства РФ.

куба

россия

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куба, юрий борисов (вице-премьер), россия, мигель диас-канель