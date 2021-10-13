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Борисов встретился с президентом Кубы и передал привет от Путина
Борисов встретился с президентом Кубы и передал привет от Путина - РИА Новости, 13.10.2021
Борисов встретился с президентом Кубы и передал привет от Путина
Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе визита на Кубу провел во вторник встречу с президентом карибской республики Мигелем Диас-Канелем, сообщили в аппарате... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T07:21
2021-10-13T07:21
куба
юрий борисов (вице-премьер)
россия
мигель диас-канель
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ГАВАНА, 13 окт – РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе визита на Кубу провел во вторник встречу с президентом карибской республики Мигелем Диас-Канелем, сообщили в аппарате зампреда правительства РФ.
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куба, юрий борисов (вице-премьер), россия, мигель диас-канель
07:21 13.10.2021
 
Борисов встретился с президентом Кубы и передал привет от Путина

Вице-премьер Борисов встретился с президентом Кубы Диас-Канелем и передал привет от Путина

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКуба
Куба - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ГАВАНА, 13 окт – РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе визита на Кубу провел во вторник встречу с президентом карибской республики Мигелем Диас-Канелем, сообщили в аппарате зампреда правительства РФ.
"В рамках поездки российский вице-премьер встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, а также со своим визави по межправительственной российско-кубинской комиссии заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом. Целью визита было обсуждение путей оптимизации взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и наращивания торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, а также поиск путей дальнейшего развития совместных проектов на территории Кубы. Юрий Борисов передал особый привет кубинским коллегам от президента Российской Федерации Владимира Путина, по поручению которого и приехал в Гавану", - говорится в сообщении.
 
КубаЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияМигель Диас-Канель
 
 
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