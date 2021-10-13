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Пашинян положительно оценил встречу с Путиным
Пашинян положительно оценил встречу с Путиным - РИА Новости, 13.10.2021
Пашинян положительно оценил встречу с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал весьма продуктивной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T06:36
2021-10-13T06:36
2021-10-13T06:37
москва
владимир путин
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал весьма продуктивной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.Лидеры двух государств встретились 12 октября в Москве.
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москва, владимир путин, никол пашинян, россия
06:36 13.10.2021 (обновлено: 06:37 13.10.2021)
Пашинян положительно оценил встречу с Путиным
Премьер-министр Армении Пашинян назвал продуктивной встречу с президентом России Путиным