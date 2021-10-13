Пашинян положительно оценил встречу с Путиным

"Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей", - написал Пашинян в Twitter.