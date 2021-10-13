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Пашинян положительно оценил встречу с Путиным
Пашинян положительно оценил встречу с Путиным - РИА Новости, 13.10.2021
Пашинян положительно оценил встречу с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал весьма продуктивной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T06:36
2021-10-13T06:37
москва
владимир путин
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал весьма продуктивной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.Лидеры двух государств встретились 12 октября в Москве.
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москва, владимир путин, никол пашинян, россия
06:36 13.10.2021 (обновлено: 06:37 13.10.2021)
 
Пашинян положительно оценил встречу с Путиным

Премьер-министр Армении Пашинян назвал продуктивной встречу с президентом России Путиным

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал весьма продуктивной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лидеры двух государств встретились 12 октября в Москве.

"Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей", - написал Пашинян в Twitter.

 
МоскваВладимир ПутинНикол ПашинянРоссия
 
 
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