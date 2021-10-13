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Энди Серкис рассказал, встретятся ли Веном и Человек-Паук
Энди Серкис рассказал, встретятся ли Веном и Человек-Паук - РИА Новости, 13.10.2021
Энди Серкис рассказал, встретятся ли Веном и Человек-Паук
Актер и режиссер Энди Серкис, снявший сиквел блокбастера Marvel "Веном", рассказал встретятся ли в будущем на экране Веном и Человек-паук, сообщает Independent. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T00:23
2021-10-13T00:23
2021-10-13T00:23
культура
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marvel comics
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кино и сериалы
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Актер и режиссер Энди Серкис, снявший сиквел блокбастера Marvel "Веном", рассказал встретятся ли в будущем на экране Веном и Человек-паук, сообщает Independent. Серкис отметил, что "все давно хотели", чтобы эти два персонажа комиксов в исполнении Тома Харди (Веном, он же Эдди Брок) и Тома Холланда (Человек-паук, он же Питер Паркер) пересеклись. В Independent напоминают, Харди ранее говорил, что с его стороны было бы "упущением", если он не попытается "наладить какие-либо отношения" между этими героями. Актер даже поделился в Instagram постером, созданным фанатами, на котором его инопланетный симбиот сражается с подростком в красно-синем костюме. Пост затем был быстро удален. Тогда фанаты предположили, что Человек-паук появится в "Веноме 2". Однако этого не произошло. Тем не менее, надежда на встречу еще есть. Создатели фильма с Томом Харди намекнули в титрах на то, что его персонаж может фигурировать в ленте "Человек-паук: Нет пути домой". Ее премьера запланирована на декабрь 2021 года. Паркер и Брок ранее встречались в одном фильме. Речь о боевике Сэма Рэйми "Человек-паук 3: Враг в отражении", вышедшем в 2007 году. Тогда героев комиксов сыграли Тоби Магуайр и Тофер Грейс.
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том харди (эдвард харди), marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, том холланд, тоби магуайр
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Актер и режиссер Энди Серкис, снявший сиквел блокбастера Marvel "Веном", рассказал встретятся ли в будущем на экране Веном и Человек-паук, сообщает
Independent.
Серкис отметил, что "все давно хотели", чтобы эти два персонажа комиксов в исполнении Тома Харди (Веном, он же Эдди Брок) и Тома Холланда (Человек-паук, он же Питер Паркер) пересеклись.
"Что ж, думаю, все этого хотят, — прокомментировал он. — С другой стороны, кто знает, что произойдет? Мы надеемся, что они однажды встретятся друг с другом".
В Independent напоминают, Харди ранее говорил, что с его стороны было бы "упущением", если он не попытается "наладить какие-либо отношения" между этими героями. Актер даже поделился в Instagram постером, созданным фанатами, на котором его инопланетный симбиот сражается с подростком в красно-синем костюме. Пост затем был быстро удален.
Тогда фанаты предположили, что Человек-паук появится в "Веноме 2". Однако этого не произошло.
Тем не менее, надежда на встречу еще есть. Создатели фильма с Томом Харди намекнули в титрах на то, что его персонаж может фигурировать в ленте "Человек-паук: Нет пути домой". Ее премьера запланирована на декабрь 2021 года.
Паркер и Брок ранее встречались в одном фильме. Речь о боевике Сэма Рэйми "Человек-паук 3: Враг в отражении", вышедшем в 2007 году. Тогда героев комиксов сыграли Тоби Магуайр и Тофер Грейс.