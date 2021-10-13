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Эксперт рассказала о важности знания своей генетики
Эксперт рассказала о важности знания своей генетики - РИА Новости, 13.10.2021
Эксперт рассказала о важности знания своей генетики
Знание собственных генетических особенностей позволяет людям более осознанно относиться к своему здоровью, однако сами по себе гены нельзя назвать ни панацеей,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T20:04
2021-10-13T20:32
общество
мария воронцова
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
генетика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Знание собственных генетических особенностей позволяет людям более осознанно относиться к своему здоровью, однако сами по себе гены нельзя назвать ни панацеей, ни злом для организма, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова.Воронцова в среду выступила модератором экспертной сессии "Изучение ДНК как способ познать себя" в рамках Третьего Евразийского женского форума, где обсуждались, в частности, возможности геномики, предполагающие исследования структуры и функций всей совокупности генов человеческого организма, для прогнозирования, профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а также для развития персонифицированного подхода в здравоохранении."Наши гены не являются ни панацеей, ни вселенским злом... Генетика как мощный... инструмент будет помогать более осознанно подойти к своему здоровью, а также к здоровью своих будущих детей", - резюмировала Воронцова по итогам экспертной сессии.Говоря о персонализированном подходе в здравоохранении, она пояснила журналистам, что массовый подход, когда лечение пациентов производится по определённым стандартам, не всегда является эффективным."Персонализированная медицина - это индивидуальный подход к каждому человеку... Я думаю, что на сегодняшний день это не совсем возможно внедрить (повсеместно), но за этим будущее", - заключила она.
https://ria.ru/20210701/genetika-1739437399.html
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общество, мария воронцова, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), генетика
20:04 13.10.2021 (обновлено: 20:32 13.10.2021)
 
Эксперт рассказала о важности знания своей генетики

Мария Воронцова: знание генетики позволяет людям более осознанно относиться к здоровью

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВедущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова на экспертной сессии "Изучение ДНК как способ познать себя" в рамках третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова на экспертной сессии Изучение ДНК как способ познать себя в рамках третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Знание собственных генетических особенностей позволяет людям более осознанно относиться к своему здоровью, однако сами по себе гены нельзя назвать ни панацеей, ни злом для организма, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова.
Воронцова в среду выступила модератором экспертной сессии "Изучение ДНК как способ познать себя" в рамках Третьего Евразийского женского форума, где обсуждались, в частности, возможности геномики, предполагающие исследования структуры и функций всей совокупности генов человеческого организма, для прогнозирования, профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а также для развития персонифицированного подхода в здравоохранении.
Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова выступает на IX съезде Российского общества медицинских генетиков - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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"Наши гены не являются ни панацеей, ни вселенским злом... Генетика как мощный... инструмент будет помогать более осознанно подойти к своему здоровью, а также к здоровью своих будущих детей", - резюмировала Воронцова по итогам экспертной сессии.
Говоря о персонализированном подходе в здравоохранении, она пояснила журналистам, что массовый подход, когда лечение пациентов производится по определённым стандартам, не всегда является эффективным.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВедущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова на экспертной сессии "Изучение ДНК как способ познать себя" в рамках третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова на экспертной сессии Изучение ДНК как способ познать себя в рамках третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова на экспертной сессии "Изучение ДНК как способ познать себя" в рамках третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
"Персонализированная медицина - это индивидуальный подход к каждому человеку... Я думаю, что на сегодняшний день это не совсем возможно внедрить (повсеместно), но за этим будущее", - заключила она.
Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова на международном семинаре Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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ОбществоМария ВоронцоваРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)генетика
 
 
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