https://ria.ru/20211013/vorontsova-1754453445.html

Эксперт рассказала о важности знания своей генетики

Эксперт рассказала о важности знания своей генетики - РИА Новости, 13.10.2021

Эксперт рассказала о важности знания своей генетики

Знание собственных генетических особенностей позволяет людям более осознанно относиться к своему здоровью, однако сами по себе гены нельзя назвать ни панацеей,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T20:04

2021-10-13T20:04

2021-10-13T20:32

общество

мария воронцова

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

генетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754454804_0:250:3002:1939_1920x0_80_0_0_02ce6c4fab2bd637a1302c4d27d8728f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Знание собственных генетических особенностей позволяет людям более осознанно относиться к своему здоровью, однако сами по себе гены нельзя назвать ни панацеей, ни злом для организма, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова.Воронцова в среду выступила модератором экспертной сессии "Изучение ДНК как способ познать себя" в рамках Третьего Евразийского женского форума, где обсуждались, в частности, возможности геномики, предполагающие исследования структуры и функций всей совокупности генов человеческого организма, для прогнозирования, профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а также для развития персонифицированного подхода в здравоохранении."Наши гены не являются ни панацеей, ни вселенским злом... Генетика как мощный... инструмент будет помогать более осознанно подойти к своему здоровью, а также к здоровью своих будущих детей", - резюмировала Воронцова по итогам экспертной сессии.Говоря о персонализированном подходе в здравоохранении, она пояснила журналистам, что массовый подход, когда лечение пациентов производится по определённым стандартам, не всегда является эффективным."Персонализированная медицина - это индивидуальный подход к каждому человеку... Я думаю, что на сегодняшний день это не совсем возможно внедрить (повсеместно), но за этим будущее", - заключила она.

https://ria.ru/20210701/genetika-1739437399.html

https://ria.ru/20210708/laboratorii-1740448955.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мария воронцова, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), генетика