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"СВД больше не справляется". Чем вооружат снайперов российской армии
"СВД больше не справляется". Чем вооружат снайперов российской армии - РИА Новости, 13.10.2021
"СВД больше не справляется". Чем вооружат снайперов российской армии
Точная, дальнобойная и надежная — завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина. Со временем этот стрелковый комплекс заменит в войсках... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T08:00
2021-10-13T08:04
безопасность
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алексей криворучко
патриот
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
т-5000
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Точная, дальнобойная и надежная — завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина. Со временем этот стрелковый комплекс заменит в войсках легендарную СВД — основное оружие советских и российских снайперов с 1960-х. Что известно о СВЧ — в материале РИА Новости.Индивидуальная настройкаВинтовку Чукавина впервые показали широкой публике на военно-техническом форуме "Армия-2017". По словам главы концерна "Калашников" Алексея Криворучко, СВЧ сразу привлекла внимание и Минобороны, и Росгвардии, и зарубежных заказчиков. Владимир Путин лично опробовал перспективное оружие в деле, поразив несколько мишеней на стрельбище парка "Патриот".СВЧ — полуавтоматическая, предназначена для поражения живой силы противника на дистанции до 1200 метров. Довольно компактная — длина чуть более метра. На цевье и ствольной коробке сверху — единая планка Пикатинни для установки прицельных устройств. Комплекс оснащается телескопическим складываемым прикладом, что упрощает транспортировку. Спуск регулируемый — каждый снайпер может настроить оружие под себя.Винтовка выполнена по так называемой гардинной схеме — внутренние механизмы разделены по вертикали. Верх, изготовленный из высокопрочного металла, принимает на себя всю нагрузку при стрельбе, на него же жестко установлен ствол, который находится на одной линии с прикладом. Из-за этого вибрация, возникающая при выстреле, не переходит в нижнюю часть и винтовку не трясет. В конструкции широко применяются полимерные и композитные материалы, поэтому вес снаряженной СВЧ — всего около 4,2 килограмма.Ключевое преимущество СВЧ — мультикалиберная архитектура. Пока есть три варианта: под патрон 7,62х54 миллиметра, под натовский 7,62х51 и под специальный дальнобойный боеприпас 8,6х70 миллиметра (.338 Lapua Magnum). Снайперы теперь смогут выбирать наиболее подходящий инструмент для конкретной боевой задачи.Эргономичный ветеранОчень важна и индивидуальная настройка. Предшественница СВЧ, снайперская винтовка Драгунова, принятая на вооружение более полувека назад, "тюнингу" поддается весьма условно. Впрочем, с армейским снайпингом справляется и сегодня. СВД — это неприхотливое, надежное и точное оружие для прицельного и интенсивного огня с больших дистанций.Автоматика там основана на отводе пороховых газов через отверстие в стенке ствола. Его канал запирается поворотом затвора, на котором выточены три боевых упора. Это заметно уменьшает габариты механизма, а также улучшает кучность стрельбы. После выстрела пороховые газы отталкивают газовый поршень и затворную раму в крайнее заднее положение, затвор открывает канал ствола и выбрасывает гильзу, затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок. Далее возвратный механизм перегоняет раму и затвор вперед, досылая очередной патрон из магазина. Для повторного выстрела нужно лишь отпустить спусковой крючок и нажать его снова. По схожему принципу работает и СВЧ.Большое внимание Драгунов уделил эргономике, позаимствовав многие решения у спортивного оружия. Его винтовка по габаритам сопоставима с автоматом Калашникова. Одна из особенностей — деревянный приклад с вырезом-рукояткой. СВД весит 4,5 килограмма без патронов, что по современным меркам многовато. Специально разработанный для винтовки оптический прицел ПСО-1 рассчитан на дистанции до 1300 метров. Считалось, что с такого расстояния из СВД можно поразить только групповую цель. Но в 1985-м в Афганистане снайпер-десантник уничтожил душмана на рекордном для патрона 7,62х54R удалении — 1350 метров.СВД выпускали в нескольких модификациях. Этим оружием активно пользовались как военные, так и другие силовики. Однако этим арсенал российских снайперов не исчерпывается. Например, для уничтожения легкобронированных целей есть крупнокалиберная КСВК и ее модификация АСВК-М под патрон 12,7х108 миллиметров.Для специальных целейКСВК и АСВК-М интенсивно применяются подразделениями российских сухопутных войск и морской пехоты в Сирии. Оружие прекрасно зарекомендовало себя в условиях пустыни, уничтожает боевиков и технику на дальности до полутора километров. Эти винтовки превосходно подходят и для борьбы с небольшими БПЛА. В армии уже сформировали подразделения, сбивающие легкие дроны из стрелкового оружия.Спецназовцы в Сирии пользуются снайперскими ORSIS T-5000. Профессионалы называют их настоящим "хирургическим инструментом". Винтовку разработали в 2011-м, а год спустя бойцы группы "Альфа" ФСБ России с ее помощью выиграли международное соревнование полицейских и армейских стрелков. И это далеко не единственное турнирное золото российских силовиков с Т-5000.ORSIS отличается высочайшей точностью, а также кучностью стрельбы — всего 0,5 МОА. Этого добились за счет современных технологий сборки, особой обработки и подгонки деталей друг к другу. Кроме того, винтовка очень эргономична: регулируемый приклад, удобная анатомическая пистолетная рукоять, легкая ложа из алюминиевого сплава.Выпускают ORSIS Т-5000 под .308 Winchester (7,62х51), .300 Winchester Magnum (7,62х67) и .338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметров). Магазин — пять или десять патронов. Прицельная дальность — до 1650 метров, однако опытный стрелок после подготовки может поразить мишень и на большем расстоянии.Кроме того, бойцы ССО располагают лучшими западными образцами "стрелковки". Так, на кадрах из Сирии российский спецназ неоднократно появлялся с австрийскими Steyr-Mannlicher SSG 08. Эти винтовки с цилиндрическим ручным затвором предназначены для высокоточной стрельбы на дистанциях до 1,6 тысячи метров патронами 7,62х51 миллиметр или .338 Lapua Magnum.
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безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей криворучко, патриот, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), т-5000
08:00 13.10.2021 (обновлено: 08:04 13.10.2021)
 

"СВД больше не справляется". Чем вооружат снайперов российской армии

© РИА Новости / Алексей НикольскийСнайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308) - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Точная, дальнобойная и надежная — завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина. Со временем этот стрелковый комплекс заменит в войсках легендарную СВД — основное оружие советских и российских снайперов с 1960-х. Что известно о СВЧ — в материале РИА Новости.

Индивидуальная настройка

Винтовку Чукавина впервые показали широкой публике на военно-техническом форуме "Армия-2017". По словам главы концерна "Калашников" Алексея Криворучко, СВЧ сразу привлекла внимание и Минобороны, и Росгвардии, и зарубежных заказчиков. Владимир Путин лично опробовал перспективное оружие в деле, поразив несколько мишеней на стрельбище парка "Патриот".
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн "Калашников" на территории военно-патриотического парка "Патриот"
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн "Калашников" на территории военно-патриотического парка "Патриот"
СВЧ — полуавтоматическая, предназначена для поражения живой силы противника на дистанции до 1200 метров. Довольно компактная — длина чуть более метра. На цевье и ствольной коробке сверху — единая планка Пикатинни для установки прицельных устройств. Комплекс оснащается телескопическим складываемым прикладом, что упрощает транспортировку. Спуск регулируемый — каждый снайпер может настроить оружие под себя.
Винтовка выполнена по так называемой гардинной схеме — внутренние механизмы разделены по вертикали. Верх, изготовленный из высокопрочного металла, принимает на себя всю нагрузку при стрельбе, на него же жестко установлен ствол, который находится на одной линии с прикладом. Из-за этого вибрация, возникающая при выстреле, не переходит в нижнюю часть и винтовку не трясет. В конструкции широко применяются полимерные и композитные материалы, поэтому вес снаряженной СВЧ — всего около 4,2 килограмма.
Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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Ключевое преимущество СВЧ — мультикалиберная архитектура. Пока есть три варианта: под патрон 7,62х54 миллиметра, под натовский 7,62х51 и под специальный дальнобойный боеприпас 8,6х70 миллиметра (.338 Lapua Magnum). Снайперы теперь смогут выбирать наиболее подходящий инструмент для конкретной боевой задачи.

Эргономичный ветеран

Очень важна и индивидуальная настройка. Предшественница СВЧ, снайперская винтовка Драгунова, принятая на вооружение более полувека назад, "тюнингу" поддается весьма условно. Впрочем, с армейским снайпингом справляется и сегодня. СВД — это неприхотливое, надежное и точное оружие для прицельного и интенсивного огня с больших дистанций.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Автоматика там основана на отводе пороховых газов через отверстие в стенке ствола. Его канал запирается поворотом затвора, на котором выточены три боевых упора. Это заметно уменьшает габариты механизма, а также улучшает кучность стрельбы. После выстрела пороховые газы отталкивают газовый поршень и затворную раму в крайнее заднее положение, затвор открывает канал ствола и выбрасывает гильзу, затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок. Далее возвратный механизм перегоняет раму и затвор вперед, досылая очередной патрон из магазина. Для повторного выстрела нужно лишь отпустить спусковой крючок и нажать его снова. По схожему принципу работает и СВЧ.
Большое внимание Драгунов уделил эргономике, позаимствовав многие решения у спортивного оружия. Его винтовка по габаритам сопоставима с автоматом Калашникова. Одна из особенностей — деревянный приклад с вырезом-рукояткой. СВД весит 4,5 килограмма без патронов, что по современным меркам многовато. Специально разработанный для винтовки оптический прицел ПСО-1 рассчитан на дистанции до 1300 метров. Считалось, что с такого расстояния из СВД можно поразить только групповую цель. Но в 1985-м в Афганистане снайпер-десантник уничтожил душмана на рекордном для патрона 7,62х54R удалении — 1350 метров.
Снайпер 4-й отдельной танковой бригады с винтовкой СВД - РИА Новости, 1920, 24.06.2019
24 июня 2019, 09:09
Гендиректор ORSIS считает нецелесообразным менять ПМ и СВД в войсках
СВД выпускали в нескольких модификациях. Этим оружием активно пользовались как военные, так и другие силовики. Однако этим арсенал российских снайперов не исчерпывается. Например, для уничтожения легкобронированных целей есть крупнокалиберная КСВК и ее модификация АСВК-М под патрон 12,7х108 миллиметров.

Для специальных целей

КСВК и АСВК-М интенсивно применяются подразделениями российских сухопутных войск и морской пехоты в Сирии. Оружие прекрасно зарекомендовало себя в условиях пустыни, уничтожает боевиков и технику на дальности до полутора километров. Эти винтовки превосходно подходят и для борьбы с небольшими БПЛА. В армии уже сформировали подразделения, сбивающие легкие дроны из стрелкового оружия.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАрмейская снайперская крупнокалиберная винтовка во время демонстрационного показа образцов вооружения в рамках выставки "Интерполитех-2015"
Армейская снайперская крупнокалиберная винтовка во время демонстрационного показа образцов вооружения в рамках выставки Интерполитех-2015 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Армейская снайперская крупнокалиберная винтовка во время демонстрационного показа образцов вооружения в рамках выставки "Интерполитех-2015"
Спецназовцы в Сирии пользуются снайперскими ORSIS T-5000. Профессионалы называют их настоящим "хирургическим инструментом". Винтовку разработали в 2011-м, а год спустя бойцы группы "Альфа" ФСБ России с ее помощью выиграли международное соревнование полицейских и армейских стрелков. И это далеко не единственное турнирное золото российских силовиков с Т-5000.
ORSIS отличается высочайшей точностью, а также кучностью стрельбы — всего 0,5 МОА. Этого добились за счет современных технологий сборки, особой обработки и подгонки деталей друг к другу. Кроме того, винтовка очень эргономична: регулируемый приклад, удобная анатомическая пистолетная рукоять, легкая ложа из алюминиевого сплава.
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000 - РИА Новости, 1920, 27.11.2019
27 ноября 2019, 12:20Сказано в эфире
Эксперт по оружию оценил снайперскую винтовку ORSIS Т-5000 Вьетнам приобрел крупную партию российских снайперских винтовок ORSIS Т-5000, сообщила компания-разработчик. Историк вооружения, автор книг по огнестрельному оружию Семен Федосеев в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях этой винтовки.
Выпускают ORSIS Т-5000 под .308 Winchester (7,62х51), .300 Winchester Magnum (7,62х67) и .338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметров). Магазин — пять или десять патронов. Прицельная дальность — до 1650 метров, однако опытный стрелок после подготовки может поразить мишень и на большем расстоянии.
Кроме того, бойцы ССО располагают лучшими западными образцами "стрелковки". Так, на кадрах из Сирии российский спецназ неоднократно появлялся с австрийскими Steyr-Mannlicher SSG 08. Эти винтовки с цилиндрическим ручным затвором предназначены для высокоточной стрельбы на дистанциях до 1,6 тысячи метров патронами 7,62х51 миллиметр или .338 Lapua Magnum.
 
БезопасностьВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Алексей КриворучкоПатриотФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Т-5000
 
 
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