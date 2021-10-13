https://ria.ru/20211013/vintovka-1754228624.html

"СВД больше не справляется". Чем вооружат снайперов российской армии

"СВД больше не справляется". Чем вооружат снайперов российской армии - РИА Новости, 13.10.2021

"СВД больше не справляется". Чем вооружат снайперов российской армии

Точная, дальнобойная и надежная — завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина. Со временем этот стрелковый комплекс заменит в войсках... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T08:00

2021-10-13T08:00

2021-10-13T08:04

безопасность

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алексей криворучко

патриот

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

т-5000

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Точная, дальнобойная и надежная — завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина. Со временем этот стрелковый комплекс заменит в войсках легендарную СВД — основное оружие советских и российских снайперов с 1960-х. Что известно о СВЧ — в материале РИА Новости.Индивидуальная настройкаВинтовку Чукавина впервые показали широкой публике на военно-техническом форуме "Армия-2017". По словам главы концерна "Калашников" Алексея Криворучко, СВЧ сразу привлекла внимание и Минобороны, и Росгвардии, и зарубежных заказчиков. Владимир Путин лично опробовал перспективное оружие в деле, поразив несколько мишеней на стрельбище парка "Патриот".СВЧ — полуавтоматическая, предназначена для поражения живой силы противника на дистанции до 1200 метров. Довольно компактная — длина чуть более метра. На цевье и ствольной коробке сверху — единая планка Пикатинни для установки прицельных устройств. Комплекс оснащается телескопическим складываемым прикладом, что упрощает транспортировку. Спуск регулируемый — каждый снайпер может настроить оружие под себя.Винтовка выполнена по так называемой гардинной схеме — внутренние механизмы разделены по вертикали. Верх, изготовленный из высокопрочного металла, принимает на себя всю нагрузку при стрельбе, на него же жестко установлен ствол, который находится на одной линии с прикладом. Из-за этого вибрация, возникающая при выстреле, не переходит в нижнюю часть и винтовку не трясет. В конструкции широко применяются полимерные и композитные материалы, поэтому вес снаряженной СВЧ — всего около 4,2 килограмма.Ключевое преимущество СВЧ — мультикалиберная архитектура. Пока есть три варианта: под патрон 7,62х54 миллиметра, под натовский 7,62х51 и под специальный дальнобойный боеприпас 8,6х70 миллиметра (.338 Lapua Magnum). Снайперы теперь смогут выбирать наиболее подходящий инструмент для конкретной боевой задачи.Эргономичный ветеранОчень важна и индивидуальная настройка. Предшественница СВЧ, снайперская винтовка Драгунова, принятая на вооружение более полувека назад, "тюнингу" поддается весьма условно. Впрочем, с армейским снайпингом справляется и сегодня. СВД — это неприхотливое, надежное и точное оружие для прицельного и интенсивного огня с больших дистанций.Автоматика там основана на отводе пороховых газов через отверстие в стенке ствола. Его канал запирается поворотом затвора, на котором выточены три боевых упора. Это заметно уменьшает габариты механизма, а также улучшает кучность стрельбы. После выстрела пороховые газы отталкивают газовый поршень и затворную раму в крайнее заднее положение, затвор открывает канал ствола и выбрасывает гильзу, затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок. Далее возвратный механизм перегоняет раму и затвор вперед, досылая очередной патрон из магазина. Для повторного выстрела нужно лишь отпустить спусковой крючок и нажать его снова. По схожему принципу работает и СВЧ.Большое внимание Драгунов уделил эргономике, позаимствовав многие решения у спортивного оружия. Его винтовка по габаритам сопоставима с автоматом Калашникова. Одна из особенностей — деревянный приклад с вырезом-рукояткой. СВД весит 4,5 килограмма без патронов, что по современным меркам многовато. Специально разработанный для винтовки оптический прицел ПСО-1 рассчитан на дистанции до 1300 метров. Считалось, что с такого расстояния из СВД можно поразить только групповую цель. Но в 1985-м в Афганистане снайпер-десантник уничтожил душмана на рекордном для патрона 7,62х54R удалении — 1350 метров.СВД выпускали в нескольких модификациях. Этим оружием активно пользовались как военные, так и другие силовики. Однако этим арсенал российских снайперов не исчерпывается. Например, для уничтожения легкобронированных целей есть крупнокалиберная КСВК и ее модификация АСВК-М под патрон 12,7х108 миллиметров.Для специальных целейКСВК и АСВК-М интенсивно применяются подразделениями российских сухопутных войск и морской пехоты в Сирии. Оружие прекрасно зарекомендовало себя в условиях пустыни, уничтожает боевиков и технику на дальности до полутора километров. Эти винтовки превосходно подходят и для борьбы с небольшими БПЛА. В армии уже сформировали подразделения, сбивающие легкие дроны из стрелкового оружия.Спецназовцы в Сирии пользуются снайперскими ORSIS T-5000. Профессионалы называют их настоящим "хирургическим инструментом". Винтовку разработали в 2011-м, а год спустя бойцы группы "Альфа" ФСБ России с ее помощью выиграли международное соревнование полицейских и армейских стрелков. И это далеко не единственное турнирное золото российских силовиков с Т-5000.ORSIS отличается высочайшей точностью, а также кучностью стрельбы — всего 0,5 МОА. Этого добились за счет современных технологий сборки, особой обработки и подгонки деталей друг к другу. Кроме того, винтовка очень эргономична: регулируемый приклад, удобная анатомическая пистолетная рукоять, легкая ложа из алюминиевого сплава.Выпускают ORSIS Т-5000 под .308 Winchester (7,62х51), .300 Winchester Magnum (7,62х67) и .338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметров). Магазин — пять или десять патронов. Прицельная дальность — до 1650 метров, однако опытный стрелок после подготовки может поразить мишень и на большем расстоянии.Кроме того, бойцы ССО располагают лучшими западными образцами "стрелковки". Так, на кадрах из Сирии российский спецназ неоднократно появлялся с австрийскими Steyr-Mannlicher SSG 08. Эти винтовки с цилиндрическим ручным затвором предназначены для высокоточной стрельбы на дистанциях до 1,6 тысячи метров патронами 7,62х51 миллиметр или .338 Lapua Magnum.

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/ucheniya-1753696623.html

https://ria.ru/20190624/1555842897.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191127/1561654344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей криворучко, патриот, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), т-5000