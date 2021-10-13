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В Норвегии не исключили версию теракта в деле о нападении с луком
В Норвегии не исключили версию теракта в деле о нападении с луком - РИА Новости, 13.10.2021
В Норвегии не исключили версию теракта в деле о нападении с луком
Полиция Конгсберга на юге Норвегии не исключает версию теракта после того, как вооруженный луком и стрелами мужчина напал на прохожих, ранив и убив несколько... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T23:46
2021-10-13T23:46
в мире
норвегия
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МУРМАНСК, 13 окт – РИА Новости. Полиция Конгсберга на юге Норвегии не исключает версию теракта после того, как вооруженный луком и стрелами мужчина напал на прохожих, ранив и убив несколько человек, сообщил на брифинге глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранив и убив несколько человек."Стрелявший действовал в одиночку. В таких случаях нельзя исключать версию теракта. Его еще не допросили, и пока рано делать какие-либо выводы", - сказал представитель полиции.Он не назвал точное число убитых и раненых, однако местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают о как минимум четырех погибших. Как сообщили в полиции, сразу после получения информации о стрельбе к магазину "Куп" в центре города были стянуты все экстренные службы, в воздух подняли вертолеты. Больницы были приведены в полную готовность для приема раненых.
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в мире, норвегия
23:46 13.10.2021
 
В Норвегии не исключили версию теракта в деле о нападении с луком

Полиция Норвегии не исключила версию теракта в деле о нападении с луком в Конгсберге

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкГородская ратуша в Осло
Городская ратуша в Осло - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МУРМАНСК, 13 окт – РИА Новости. Полиция Конгсберга на юге Норвегии не исключает версию теракта после того, как вооруженный луком и стрелами мужчина напал на прохожих, ранив и убив несколько человек, сообщил на брифинге глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.
В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранив и убив несколько человек.
"Стрелявший действовал в одиночку. В таких случаях нельзя исключать версию теракта. Его еще не допросили, и пока рано делать какие-либо выводы", - сказал представитель полиции.
Он не назвал точное число убитых и раненых, однако местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают о как минимум четырех погибших. Как сообщили в полиции, сразу после получения информации о стрельбе к магазину "Куп" в центре города были стянуты все экстренные службы, в воздух подняли вертолеты. Больницы были приведены в полную готовность для приема раненых.
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