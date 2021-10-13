https://ria.ru/20211013/venera-1754426898.html

Ученые объяснили, почему на Венере никогда не было океанов

Ученые объяснили, почему на Венере никогда не было океанов - РИА Новости, 13.10.2021

Ученые объяснили, почему на Венере никогда не было океанов

Ученые из Швейцарии и Франции опровергли гипотезу о том, что раньше на Венере были океаны. Результаты цифрового моделирования показали, что шансов обзавестись... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:00

2021-10-13T18:00

2021-10-13T19:06

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ученые из Швейцарии и Франции опровергли гипотезу о том, что раньше на Венере были океаны. Результаты цифрового моделирования показали, что шансов обзавестись собственными океанами у Венеры не было. Даже на ранних этапах ее развития, когда Солнце было слабее, чем сейчас, поверхность планеты была слишком раскаленной, а облака формировались только на ее ночной стороне. Статья опубликована в журнале Nature.Вскоре после своего рождения 4,5 миллиарда лет назад молодая Венера, так же как и молодая Земля, была покрыта магмой. Чтобы образовались океаны, температура атмосферы должна была снизиться настолько, чтобы вода могла конденсироваться и выпадать в виде дождя в течение нескольких тысяч лет, как это произошло на Земле.Климатическая модель, представленная авторами статьи, показывает, что такое понижение температуры было бы возможно только в том случае, если бы поверхность Венеры была защищена от солнечного излучения облаками. Без этого, хотя Солнце в то время было на 30 процентов слабее, чем сейчас, температура молодой планеты не могла снизиться до точки образования жидкой воды.Но, судя по результатам моделирования, облака формировались только на ночной стороне Венеры, где они не помогали защитить поверхность от солнечного света, а, наоборот, способствовали сохранению тепла в плотной атмосфере благодаря парниковому эффекту."Наше моделирование показало, что климатические условия не позволяли водяному пару конденсироваться в атмосфере Венеры, — приводятся в пресс-релизе Женевского университета слова первого автора статьи Мартина Турбета (Martin Turbet), сотрудника отдела астрономии факультета естественных наук. — Это означает, что температура никогда не становилась настолько низкой, чтобы вода в ее атмосфере образовывала капли дождя, которые могли упасть на ее поверхность. Вместо этого вода осталась в атмосфере в виде пара, а океаны так и не образовались".Предыдущие исследования предполагали, что Венера на ранних стадиях своего развития, возможно, имела океаны. НАСА и ЕКА планируют в течение следующего десятилетия отправить к Венере не менее трех космических миссий. Один из ключевых вопросов, на который стремятся ответить эти миссии, — был ли на Венере раньше океан, как сейчас на Земле."Мы смоделировали климат Земли и Венеры в самом начале их эволюции, более четырех миллиардов лет назад, когда поверхность планет еще была расплавленной, — продолжает Турбет. — Полученные нами высокие температуры означают, что любая вода могла присутствовать на Венере только в виде пара, как в гигантской скороварке".Еще один интересный вывод, который сделали ученые: оказывается, Землю могла постичь та же участь, что и Венеру, если бы Солнце светило в своей "юности" так же ярко, как сейчас. Именно слабое излучение молодого Солнца позволило Земле остыть достаточно, чтобы сконденсировалась вода, из которой состоят наши океаны. Раньше этот фактор, наоборот, считали негативным — предполагали, что слабое Солнце могло превратить Землю в безжизненный ледяной шар."Это полный переворот в том, как мы смотрим на так называемый парадокс слабого молодого Солнца. Это всегда считалось главным препятствием для появления жизни на Земле, а оказывается, для молодой, очень горячей Земли это слабое Солнце было необходимо", — говорит еще один автор статьи, профессор Женевского университета Эмелин Болмон (Emeline Bolmont).Авторы отмечают, что их построения носят чисто теоретический характер, а будущие космические миссии к Венере подтвердят или опровергнут их.

https://ria.ru/20211012/galaktika-1754183592.html

https://ria.ru/20210922/polost-1751305912.html

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швейцария, франция, космос - риа наука, земля - риа наука, венера